Маск вимагає від держслужбовців США звітувати про роботу під загрозою звільнення

22 лютого співробітники федеральних агентств США отримали електронні листи з вимогою детально відзвітувати про свою діяльність за останній тиждень до 24 лютого. У разі відсутності відповіді їх бездіяльність може бути розцінена як добровільна відставка. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ініціатором цього рішення став Ілон Маск, очільник Департаменту урядової ефективності, який у соціальній мережі X заявив, що звітування є обов’язковим, а ігнорування запиту матиме наслідки.

Повідомлення отримали працівники різних установ, серед яких Комісія з цінних паперів і бірж, Центри з контролю та профілактики захворювань, а також інші федеральні структури. В електронних листах міститься запит викласти п’ять основних завдань, виконаних за минулий тиждень, та надіслати їх безпосереднім керівникам.

Наразі неясно, чи має Маск юридичне право ініціювати звільнення працівників за ігнорування вимоги, а також як це вплине на співробітників, залучених до конфіденційних проєктів.

Деякі працівники федеральної судової системи, яка є незалежною від виконавчої влади, також отримали подібні повідомлення. Тим часом профспілка AFGE, що представляє державних службовців, уже заявила про намір оскаржувати будь-які незаконні звільнення.

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