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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск требует от госслужащих США отчитываться о работе под угрозой увольнения

Маск требует от госслужащих США отчитываться о работе под угрозой увольнения

Киев  •  УНН

 • 1155 просмотра

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Работники федеральных агентств США должны отчитаться о 5 основных задачах за прошедшую неделю до 24 февраля. Невыполнение требования может расцениваться как добровольная отставка, хотя законность такого решения вызывает сомнения.

22 февраля сотрудники федеральных агентств США получили электронные письма с требованием подробно отчитаться о своей деятельности за последнюю неделю до 24 февраля. В случае отсутствия ответа их бездействие может быть расценено как добровольная отставка. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Инициатором этого решения стал Илон Маск, глава Департамента правительственной эффективности, который в социальной сети X заявил, что отчетность является обязательным, а игнорирование запроса будет иметь последствия. 

Сообщения получили работники различных учреждений, среди которых Комиссия по ценным бумагам и биржам, Центры по контролю и профилактике заболеваний, а также другие федеральные структуры. В электронных письмах содержится запрос изложить пять основных задач, выполненных за прошедшую неделю, и отправить их непосредственным руководителям. 

Пока неясно, имеет ли Маск юридическое право инициировать увольнение работников за игнорирование требования, а также как это повлияет на сотрудников, вовлеченных в конфиденциальные проекты. 

Некоторые работники федеральной судебной системы, которая является независимой от исполнительной власти, также получили подобные уведомления. Между тем профсоюз AFGE, представляющий государственных служащих, уже заявил о намерении оспаривать любые незаконные увольнения.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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