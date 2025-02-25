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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск требует отчеты от госслужащих США: как отреагировало федеральное агентство

Маск требует отчеты от госслужащих США: как отреагировало федеральное агентство

Киев  •  УНН

 • 2609 просмотра

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Илон Маск направил письмо 2,3 млн федеральных служащих США с требованием предоставить отчет о деятельности. Управление персоналом заявило, что работники не обязаны отвечать и не могут быть уволены за игнорирование запроса.

Агентство, осуществляющее надзор за федеральными работниками в США, заявило, что может не учитывать электронное письмо, разосланное миллиардером Илоном Маском, в котором тот требовал от государственных служащих предоставить отчет о своей деятельности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Письмо вызвало неоднозначную реакцию в правительственных структурах и вызвало дискуссию о границах влияния бизнесменов на государственный аппарат.

Маск призвал 2,3 миллиона федеральных служащих США до конца дня подать отчет в формате пяти пунктов. Он заявил, что те, кто не ответит, могут потерять работу. Однако ближе к дедлайну владелец признал, что его инициатива не дала ожидаемых результатов.

Во внутренней электронной рассылке Министерства юстиции, с которой ознакомилось агентство Reuters, Управление управления персоналом (OPM) сообщило федеральным агентствам, что служащие не могут быть уволены за игнорирование запроса Маска и не обязаны на него отвечать. В то же время OPM предостерегло работников от разглашения конфиденциальной информации в случае добровольного ответа.

Несмотря на это указание, некоторые агентства поощряли своих сотрудников отреагировать. В частности, в Администрации общих служб менеджмент рекомендовал персоналу отвечать на письмо, хотя это и не было обязательным.

Маск требует от госслужащих США отчитываться о работе под угрозой увольнения23.02.25, 12:04 • 23571 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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