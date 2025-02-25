Маск требует отчеты от госслужащих США: как отреагировало федеральное агентство
Киев • УНН
Илон Маск направил письмо 2,3 млн федеральных служащих США с требованием предоставить отчет о деятельности. Управление персоналом заявило, что работники не обязаны отвечать и не могут быть уволены за игнорирование запроса.
Агентство, осуществляющее надзор за федеральными работниками в США, заявило, что может не учитывать электронное письмо, разосланное миллиардером Илоном Маском, в котором тот требовал от государственных служащих предоставить отчет о своей деятельности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Письмо вызвало неоднозначную реакцию в правительственных структурах и вызвало дискуссию о границах влияния бизнесменов на государственный аппарат.
Маск призвал 2,3 миллиона федеральных служащих США до конца дня подать отчет в формате пяти пунктов. Он заявил, что те, кто не ответит, могут потерять работу. Однако ближе к дедлайну владелец признал, что его инициатива не дала ожидаемых результатов.
Во внутренней электронной рассылке Министерства юстиции, с которой ознакомилось агентство Reuters, Управление управления персоналом (OPM) сообщило федеральным агентствам, что служащие не могут быть уволены за игнорирование запроса Маска и не обязаны на него отвечать. В то же время OPM предостерегло работников от разглашения конфиденциальной информации в случае добровольного ответа.
Несмотря на это указание, некоторые агентства поощряли своих сотрудников отреагировать. В частности, в Администрации общих служб менеджмент рекомендовал персоналу отвечать на письмо, хотя это и не было обязательным.
Маск требует от госслужащих США отчитываться о работе под угрозой увольнения23.02.25, 12:04 • 23571 просмотр