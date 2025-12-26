В США Трамп передумал закрывать ТЭС, отворачиваясь от ветровой энергетики
Киев • УНН
Администрация Трампа издала экстренные распоряжения о сохранении работы двух угольных электростанций в Индиане до конца года, которые должны были быть закрыты. Это решение поддержало угольную отрасль, обосновываясь необходимостью обеспечить население надежной и доступной электроэнергией.
Администрация Трампа в среду издала экстренные распоряжения, чтобы сохранить работу двух угольных электростанций в Индиане, которые должны были быть закрыты, до конца года. Это решение оказало поддержку любимой для властей отрасли, одновременно обосновываясь необходимостью обеспечить население надежной и доступной электроэнергией. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.
Детали
Министр энергетики Крис Райт объявил о приказах, обязывающих компанию Northern Indiana Public Service Company и оператора энергосистемы Midcontinent Independent System Operator принять меры для обеспечения готовности к работе электростанций F.B. Culley и R.M. Schahfer в Индиане.
Администрация Трампа остается приверженной быстрому применению всех доступных инструментов и полномочий для защиты надежности, доступности и безопасности национальной энергосистемы. Сохранение этих угольных электростанций в работе потенциально может спасти жизни и является просто здравым смыслом. Американцы заслуживают надежного электроснабжения независимо от того, дует ли ветер или светит солнце во время экстремальных зимних условий
Два распоряжения будут действовать до 23 марта.
Электростанции, на которые распространяются приказы Райта, должны были быть закрыты до конца года.
Как отмечает издание, президент Трамп давно поддерживает уголь как источник энергии. В первый год своего второго президентского срока он предпринял ряд шагов в поддержку угольных компаний, одновременно пытаясь ограничить развитие более чистых возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная.
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25.12.25, 04:17 • 25983 просмотра
The New York Times сообщила, что вывод из эксплуатации угольного энергоблока на станции Culley, расположенной в округе Уоррик, штат Индиана, по оценкам, позволил бы ее потребителям сэкономить 80 миллионов долларов на счетах за электроэнергию в течение следующих 20 лет.
Газета также сообщила, что компания Northern Indiana Public Service Company планировала закрыть два последних угольных блока на электростанции Schahfer в Уитфилде, сохраненные благодаря приказу Райта, чтобы перейти к использованию природного газа, ветровой и солнечной энергии, а также аккумуляторных систем хранения.
Стремясь не допустить закрытия угольных электростанций при президентстве Трампа, администрация одновременно приняла ряд мер для сдерживания развития ветровой энергетики.
Напомним
В США приостановили аренду пяти крупнейших морских ветропарков вдоль восточного побережья США. Причиной названы секретные риски, выявленные Пентагоном, связанные с помехами для радаров.