Трамп заблокував 5 масштабних вітрових проєктів через "загрозу нацбезпеці"

19:00 • 3954 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 11231 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 24248 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 19217 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 20717 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 22087 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 20710 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20483 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17836 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13614 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 32399 перегляди
Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєюPhoto22 грудня, 13:00 • 7240 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів22 грудня, 13:13 • 18131 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 10710 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни22 грудня, 14:37 • 10954 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 24248 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 32482 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 63582 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 85549 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 120180 перегляди
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 3730 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 10768 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 35385 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 32863 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 34940 перегляди
Трамп заблокував 5 масштабних вітрових проєктів через "загрозу нацбезпеці"

Київ • УНН

 • 126 перегляди

У США призупинили оренду п'яти найбільших морських вітропарків уздовж східного узбережжя США. Причиною названо секретні ризики, виявлені Пентагоном, пов'язані з перешкодами для радарів.

Трамп заблокував 5 масштабних вітрових проєктів через "загрозу нацбезпеці"
Фото: AP

Адміністрація Дональда Трампа негайно призупинила оренду п'яти найбільших морських вітропарків уздовж східного узбережжя США, посилаючись на секретні ризики, виявлені Пентагоном. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Під санкції Білого дому потрапили стратегічні проєкти: Vineyard Wind (Массачусетс), Revolution Wind (Род-Айленд/Коннектикут), Coastal Virginia, а також нью-йоркські Sunrise Wind та Empire Wind. Цей крок стався лише за два тижні після того, як федеральний суд визнав попередні спроби Трампа блокувати вітроенергетику незаконними.

Аргумент Пентагону: Радіолокаційний "шум"

Міністерство внутрішніх справ США стверджує, що гігантські лопаті турбін створюють перешкоди для радарів, які можуть маскувати реальні цілі або створювати хибні об'єкти. Міністр внутрішніх справ Дуг Бургум заявив, що пауза необхідна для оцінки вразливостей поблизу густонаселених районів.

Сьогоднішні дії спрямовані на вирішення нових ризиків національної безпеки, включаючи швидкий розвиток ворожих технологій 

– наголосив Бургум.

Прихильники чистої енергії та військові експерти вже розкритикували це рішення. Сенатор Шелдон Вайтхаус назвав дії адміністрації "мстивим переслідуванням", що має на меті зупинити розвиток відновлюваних джерел енергії на користь традиційного палива. Посилання на нацбезпеку може значно ускладнити подальше судове оскарження цього рішення для енергетичних компаній.

Чистка в Держдепі США: Трамп відкликає 29 послів по всьому світу для зміни дипломатичного курсу22.12.25, 05:36 • 6336 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Дипломатка
Електроенергія
Ассошіейтед Прес
Державний департамент США
Пентагон
Білий дім
Сполучені Штати Америки