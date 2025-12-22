Трамп заблокував 5 масштабних вітрових проєктів через "загрозу нацбезпеці"
Київ • УНН
У США призупинили оренду п'яти найбільших морських вітропарків уздовж східного узбережжя США. Причиною названо секретні ризики, виявлені Пентагоном, пов'язані з перешкодами для радарів.
Адміністрація Дональда Трампа негайно призупинила оренду п'яти найбільших морських вітропарків уздовж східного узбережжя США, посилаючись на секретні ризики, виявлені Пентагоном. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Під санкції Білого дому потрапили стратегічні проєкти: Vineyard Wind (Массачусетс), Revolution Wind (Род-Айленд/Коннектикут), Coastal Virginia, а також нью-йоркські Sunrise Wind та Empire Wind. Цей крок стався лише за два тижні після того, як федеральний суд визнав попередні спроби Трампа блокувати вітроенергетику незаконними.
Аргумент Пентагону: Радіолокаційний "шум"
Міністерство внутрішніх справ США стверджує, що гігантські лопаті турбін створюють перешкоди для радарів, які можуть маскувати реальні цілі або створювати хибні об'єкти. Міністр внутрішніх справ Дуг Бургум заявив, що пауза необхідна для оцінки вразливостей поблизу густонаселених районів.
Сьогоднішні дії спрямовані на вирішення нових ризиків національної безпеки, включаючи швидкий розвиток ворожих технологій
Прихильники чистої енергії та військові експерти вже розкритикували це рішення. Сенатор Шелдон Вайтхаус назвав дії адміністрації "мстивим переслідуванням", що має на меті зупинити розвиток відновлюваних джерел енергії на користь традиційного палива. Посилання на нацбезпеку може значно ускладнити подальше судове оскарження цього рішення для енергетичних компаній.
Чистка в Держдепі США: Трамп відкликає 29 послів по всьому світу для зміни дипломатичного курсу22.12.25, 05:36 • 6336 переглядiв