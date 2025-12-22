$42.250.09
Трамп заблокировал 5 масштабных ветровых проектов из-за "угрозы нацбезопасности"

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В США приостановили аренду пяти крупнейших морских ветропарков вдоль восточного побережья США. Причиной названы секретные риски, выявленные Пентагоном, связанные с помехами для радаров.

Трамп заблокировал 5 масштабных ветровых проектов из-за "угрозы нацбезопасности"
Фото: AP

Администрация Дональда Трампа немедленно приостановила аренду пяти крупнейших морских ветропарков вдоль восточного побережья США, ссылаясь на секретные риски, выявленные Пентагоном. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Под санкции Белого дома попали стратегические проекты: Vineyard Wind (Массачусетс), Revolution Wind (Род-Айленд/Коннектикут), Coastal Virginia, а также нью-йоркские Sunrise Wind и Empire Wind. Этот шаг произошел всего через две недели после того, как федеральный суд признал предыдущие попытки Трампа блокировать ветроэнергетику незаконными.

Аргумент Пентагона: Радиолокационный "шум"

Министерство внутренних дел США утверждает, что гигантские лопасти турбин создают помехи для радаров, которые могут маскировать реальные цели или создавать ложные объекты. Министр внутренних дел Дуг Бургум заявил, что пауза необходима для оценки уязвимостей вблизи густонаселенных районов.

Сегодняшние действия направлены на решение новых рисков национальной безопасности, включая быстрое развитие враждебных технологий 

– подчеркнул Бургум.

Сторонники чистой энергии и военные эксперты уже раскритиковали это решение. Сенатор Шелдон Уайтхаус назвал действия администрации "мстительным преследованием", имеющим целью остановить развитие возобновляемых источников энергии в пользу традиционного топлива. Ссылка на нацбезопасность может значительно усложнить дальнейшее судебное оспаривание этого решения для энергетических компаний.

Чистка в Госдепе США: Трамп отзывает 29 послов по всему миру для изменения дипломатического курса22.12.25, 05:36 • 6332 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Дипломатка
Электроэнергия
Ассошиэйтед Пресс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Соединённые Штаты