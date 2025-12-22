Чистка в Госдепе США: Трамп отзывает 29 послов по всему миру для изменения дипломатического курса
Киев • УНН
Администрация американского президента начала отзыв кадровых дипломатов, завершая полномочия глав миссий в 29 странах до января 2026 года. Это решение направлено на замену персонала, назначенного во времена Байдена, на лиц, поддерживающих идеологию Трампа.
Администрация Дональда Трампа начала массовый отзыв кадровых дипломатов. На прошлой неделе главы миссий как минимум в 29 странах получили уведомления о завершении их полномочий в январе 2026 года. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Решение направлено на замену персонала, назначенного во времена Байдена, на лиц, полностью поддерживающих идеологию Трампа "Америка превыше всего". Больше всего изменения затронули африканский континент (13 стран) и Азиатско-Тихоокеанский регион (6 стран). Также под ротацию попали послы в Армении, Словакии, Черногории и Македонии.
В Государственном департаменте назвали этот процесс стандартным, отметив, что президент имеет право на собственную команду за рубежом.
Посол является личным представителем президента, и президент имеет право обеспечить, чтобы в этих странах были лица, продвигающие повестку дня "Америка превыше всего"
Те, кто попал под перестановки, не теряют работу в дипломатической службе США. Они вернутся в Вашингтон, где смогут получить новые задания. Хотя обычно послы служат 3-4 года, администрация Трампа решила ускорить процесс смены кадров для немедленной реализации своих приоритетов.
