Чистка в Госдепе США: Трамп отзывает 29 послов по всему миру для изменения дипломатического курса

Администрация Дональда Трампа начала массовый отзыв кадровых дипломатов. На прошлой неделе главы миссий как минимум в 29 странах получили уведомления о завершении их полномочий в январе 2026 года. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Решение направлено на замену персонала, назначенного во времена Байдена, на лиц, полностью поддерживающих идеологию Трампа "Америка превыше всего". Больше всего изменения затронули африканский континент (13 стран) и Азиатско-Тихоокеанский регион (6 стран). Также под ротацию попали послы в Армении, Словакии, Черногории и Македонии.

В Государственном департаменте назвали этот процесс стандартным, отметив, что президент имеет право на собственную команду за рубежом.

Посол является личным представителем президента, и президент имеет право обеспечить, чтобы в этих странах были лица, продвигающие повестку дня "Америка превыше всего"