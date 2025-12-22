$42.340.00
01:25 • 5054 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 13830 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 22451 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 31166 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 31447 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 44151 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 69370 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 77493 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45015 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38168 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Чистка в Госдепе США: Трамп отзывает 29 послов по всему миру для изменения дипломатического курса

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Администрация американского президента начала отзыв кадровых дипломатов, завершая полномочия глав миссий в 29 странах до января 2026 года. Это решение направлено на замену персонала, назначенного во времена Байдена, на лиц, поддерживающих идеологию Трампа.

Чистка в Госдепе США: Трамп отзывает 29 послов по всему миру для изменения дипломатического курса

Администрация Дональда Трампа начала массовый отзыв кадровых дипломатов. На прошлой неделе главы миссий как минимум в 29 странах получили уведомления о завершении их полномочий в январе 2026 года. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Решение направлено на замену персонала, назначенного во времена Байдена, на лиц, полностью поддерживающих идеологию Трампа "Америка превыше всего". Больше всего изменения затронули африканский континент (13 стран) и Азиатско-Тихоокеанский регион (6 стран). Также под ротацию попали послы в Армении, Словакии, Черногории и Македонии.

В Государственном департаменте назвали этот процесс стандартным, отметив, что президент имеет право на собственную команду за рубежом.

Посол является личным представителем президента, и президент имеет право обеспечить, чтобы в этих странах были лица, продвигающие повестку дня "Америка превыше всего" 

– пояснили в ведомстве.

Те, кто попал под перестановки, не теряют работу в дипломатической службе США. Они вернутся в Вашингтон, где смогут получить новые задания. Хотя обычно послы служат 3-4 года, администрация Трампа решила ускорить процесс смены кадров для немедленной реализации своих приоритетов.

Степан Гафтко

