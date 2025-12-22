$42.340.00
Чистка в Держдепі США: Трамп відкликає 29 послів по всьому світу для зміни дипломатичного курсу

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Адміністрація американського президента розпочала відкликання кадрових дипломатів, завершуючи повноваження очільників місій у 29 країнах до січня 2026 року. Це рішення спрямоване на заміну персоналу, призначеного за часів Байдена, на осіб, які підтримують ідеологію Трампа.

Чистка в Держдепі США: Трамп відкликає 29 послів по всьому світу для зміни дипломатичного курсу

Адміністрація Дональда Трампа розпочала масове відкликання кадрових дипломатів. Минулого тижня очільники місій у щонайменше 29 країнах отримали повідомлення про завершення їхніх повноважень у січні 2026 року. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Рішення спрямоване на заміну персоналу, призначеного за часів Байдена, на осіб, які повністю підтримують ідеологію Трампа "Америка понад усе". Найбільше зміни зачепили африканський континент (13 країн) та Азійсько-Тихоокеанський регіон (6 країн). Також під ротацію потрапили посли у Вірменії, Словаччині, Чорногорії та Македонії.

У Державному департаменті назвали цей процес стандартним, зазначивши, що президент має право на власну команду за кордоном.

Посол є особистим представником президента, і президент має право забезпечити, щоб у цих країнах були особи, які просувають порядок денний "Америка понад усе" 

– пояснили у відомстві.

Ті, хто потрапив під перестановки, не втрачають роботу в дипломатичній службі США. Вони повернуться до Вашингтона, де зможуть отримати нові завдання. Хоча зазвичай посли служать 3-4 роки, адміністрація Трампа вирішила прискорити процес зміни кадрів для негайної реалізації своїх пріоритетів.

Трамп призначив спецпосланця США у Гренландії22.12.25, 05:18 • 248 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Дипломатка
Ґренландія
The Guardian
Чорногорія
Державний департамент США
Вашингтон
Північна Македонія
Вірменія
Джо Байден
Словаччина