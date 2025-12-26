$41.930.22
У США Трамп передумав закривати ТЕС, відвертаючись від вітрової енергетики

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Адміністрація Трампа видала екстрені розпорядження про збереження роботи двох вугільних електростанцій в Індіані до кінця року, які мали бути закриті. Це рішення підтримало вугільну галузь, обґрунтовуючись необхідністю забезпечити населення надійною та доступною електроенергією.

У США Трамп передумав закривати ТЕС, відвертаючись від вітрової енергетики

Адміністрація Трампа в середу видала екстрені розпорядження, щоб зберегти роботу двох вугільних електростанцій в Індіані, які мали бути закриті, до кінця року. Це рішення надало підтримку улюбленій для влади галузі, водночас обґрунтовуючись необхідністю забезпечити населення надійною та доступною електроенергією. Про це повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

Міністр енергетики Кріс Райт оголосив про накази, які зобов’язують компанію Northern Indiana Public Service Company та оператора енергосистеми Midcontinent Independent System Operator вжити заходів для забезпечення готовності до роботи електростанцій F.B. Culley та R.M. Schahfer в Індіані.

Адміністрація Трампа залишається відданою швидкому застосуванню всіх доступних інструментів і повноважень для захисту надійності, доступності та безпеки національної енергосистеми. Збереження цих вугільних електростанцій в роботі потенційно може врятувати життя і є просто здоровим глуздом. Американці заслуговують на надійне електропостачання незалежно від того, чи дме вітер або світить сонце під час екстремальних зимових умов

- заявив Райт у пресрелізі.

Два розпорядження діятимуть до 23 березня.

Електростанції, на які поширюються накази Райта, мали бути закриті до кінця року.

Як зазначає видання президент Трамп давно підтримує вугілля як джерело енергії. У перший рік свого другого президентського терміну він здійснив низку кроків на підтримку вугільних компаній, водночас намагаючись обмежити розвиток чистіших відновлюваних джерел енергії, таких як вітрова та сонячна.

Трамп втрачає вплив серед американців та у Республіканській партії - The Atlantic25.12.25, 04:17 • 25983 перегляди

The New York Times повідомила, що виведення з експлуатації вугільного енергоблоку на станції Culley, розташованій в окрузі Воррік, штат Індіана, за оцінками, дозволило б її споживачам заощадити 80 мільйонів доларів на рахунках за електроенергію протягом наступних 20 років.

Газета також повідомила, що компанія Northern Indiana Public Service Company планувала закрити два останні вугільні блоки на електростанції Schahfer у Вітфілді, збережені завдяки наказу Райта, щоб перейти до використання природного газу, вітрової та сонячної енергії, а також акумуляторних систем зберігання.

Прагнучи не допустити закриття вугільних електростанцій за президентства Трампа, адміністрація водночас вжила низку заходів для стримування розвитку вітрової енергетики.

Нагадаємо

У США призупинили оренду п'яти найбільших морських вітропарків уздовж східного узбережжя США. Причиною названо секретні ризики, виявлені Пентагоном, пов'язані з перешкодами для радарів.

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
The New York Times
The Hill
Дональд Трамп
Індіана
Сполучені Штати Америки