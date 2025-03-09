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Секретная служба США ранила вооруженного мужчину возле Белого дома

Киев • УНН

 • 22637 просмотра

Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине неподалеку от Белого дома в воскресенье утром. Инцидент произошел после предупреждения о "суицидальном" мужчине, который направлялся в Вашингтон из Индианы.

Секретная служба США ранила вооруженного мужчину возле Белого дома

В воскресенье утром агенты секретной службы застрелили вооруженного мужчину возле Белого дома. Предыстория пока непонятна.

Передает УНН со ссылкой на Daily Mail и Bild.

Секретная служба, отвечающая за охрану президента США, приняла участие в столкновении с вооруженным мужчиной возле Белого дома в Вашингтоне в ночь на воскресенье. Стрельба произошла около полуночи, в квартале рядом с президентской резиденцией.

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Сообщается, что сотрудники Секретной службы получили предупреждение от местной полиции о том, что "суицидальный" мужчина направляется в Вашингтон из штата Индиана. Позже произошла стычка, представители Секретной службы США открыли ответный огонь, в результате чего нападающий получил ранения.

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Подозреваемого доставили в районную больницу, его состояние неизвестно

Сообщений о пострадавших среди сотрудников секретной службы нет.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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