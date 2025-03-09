Секретна служба США поранила озброєного чоловіка біля Білого дому

У неділю вранці агенти секретної служби застрелили озброєного чоловіка біля Білого дому. Передісторія поки незрозуміла.

Передає УНН із посиланням на Daily Mail та Bild.

Секретна служба, яка відповідає за охорону президента США прийняла участь у зіткненні з озброєнним чоловіком біля Білого дому у Вашингтоні в ніч на неділю. Стрілянина сталася близько опівночі, у кварталі біля президентської резиденції.

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Повідомляється, що співробітники Секретної служби отримали попередження від місцевої поліції про те, що "суїцидальний" чоловік прямує до Вашингтона зі штату Індіана. Згодом відбуласть сутичка, представники Секретної служби США відкрили вогонь у відповідь, унаслідок чого нападник дістав поранення.

Доповнення

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Повідомлень про постраждалих серед співробітників секретної служби немає.

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