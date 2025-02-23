Стрілянина на військовій базі у США: є жертви

У США на військово-повітряній базі Кіртленд у місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина. В результаті загинув військовий, ще один був поранений, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

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Зазначається, що інцидент трапився біля одного з входів на базу приблизно о 2-й годині ночі за місцевим часом. За даними військових, стрілянина не була терактом або нападом сторонніх осіб.

Сили безпеки відреагували на стрілянину біля одного з входів на базу близько 2 години ночі. Один пілот загинув на місці події, а інший був доставлений до лікарні з вогнепальним пораненням руки та пізніше виписаний - повідомили у ВПС США.

Також зазначається, що інцидент стався після "переслідування за межами бази". При цьому загрози для цивільного населення не було.

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