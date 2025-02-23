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05:23 • 25355 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125061 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184153 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148478 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139726 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117788 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108270 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103024 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Стрілянина на військовій базі у США: є жертви

Стрілянина на військовій базі у США: є жертви

Київ • УНН

 • 31699 перегляди

На військово-повітряній базі Кіртленд у Нью-Мексико сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один військовий, ще один отримав поранення. Інцидент стався після переслідування за межами бази.

У США на військово-повітряній базі Кіртленд у місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина. В результаті загинув військовий, ще один був поранений, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Зазначається, що інцидент трапився біля одного з входів на базу приблизно о 2-й годині ночі за місцевим часом. За даними військових, стрілянина не була терактом або нападом сторонніх осіб.

Сили безпеки відреагували на стрілянину біля одного з входів на базу близько 2 години ночі. Один пілот загинув на місці події, а інший був доставлений до лікарні з вогнепальним пораненням руки та пізніше виписаний

- повідомили у ВПС США.

Також зазначається, що інцидент стався після "переслідування за межами бази". При цьому загрози для цивільного населення не було.

Нагадаємо

У США чоловіка посадили за те, що він 36 років видавав себе за свого знайомого на ім'я Вільям Вудс. Справжній Вільям Вудс потрапив до в'язниці та психіатричної лікарні, намагаючись довести, що він – це він.

У Києві водій влаштував стрілянину під час дорожнього конфлікту22.02.25, 18:28 • 62127 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
viiskovo-povitriani-syly-sshaВійськово-повітряні сили США
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