Стрілянина на військовій базі у США: є жертви
Київ • УНН
На військово-повітряній базі Кіртленд у Нью-Мексико сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один військовий, ще один отримав поранення. Інцидент стався після переслідування за межами бази.
У США на військово-повітряній базі Кіртленд у місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина. В результаті загинув військовий, ще один був поранений, повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
Зазначається, що інцидент трапився біля одного з входів на базу приблизно о 2-й годині ночі за місцевим часом. За даними військових, стрілянина не була терактом або нападом сторонніх осіб.
Сили безпеки відреагували на стрілянину біля одного з входів на базу близько 2 години ночі. Один пілот загинув на місці події, а інший був доставлений до лікарні з вогнепальним пораненням руки та пізніше виписаний
Також зазначається, що інцидент стався після "переслідування за межами бази". При цьому загрози для цивільного населення не було.
Нагадаємо
У США чоловіка посадили за те, що він 36 років видавав себе за свого знайомого на ім'я Вільям Вудс. Справжній Вільям Вудс потрапив до в'язниці та психіатричної лікарні, намагаючись довести, що він – це він.
У Києві водій влаштував стрілянину під час дорожнього конфлікту22.02.25, 18:28 • 62127 переглядiв