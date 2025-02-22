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У Києві водій влаштував стрілянину під час дорожнього конфлікту

У Києві водій влаштував стрілянину під час дорожнього конфлікту

Київ • УНН

 • 62127 перегляди

Водій Mitsubishi під час конфлікту з водієм Hyundai дістав пістолет та вистрілив у його напрямку, після чого втік. Патрульні оперативно затримали порушника в Солом'янському районі та вилучили зброю.

У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину та втік із місця події, передає УНН із посиланням на патрульну поліцію.

Деталі

Сьогодні патрульні отримали повідомлення про конфлікт між водіями автомобілів Hyundai і Mitsubishi. За словами заявника, водій автомобіля Mitsubishi дістав пістолет і вистрілив у його напрямку. Після цього зловмисник зник у невідомому напрямку.

Правоохоронці з’ясували прикмети ймовірного порушника, передали інформацію колегам і розпочали його пошуки.

Інспектори оперативно розшукали й зупинили автомобіль утікача в Солом’янському районі. Водій поводився агресивно, тож його затримали й викликали слідчих для з’ясування всіх обставин події. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет.

Наразі відомо, що за фактом його дій до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) ККУ.

Харків'янин влаштував стрілянину в кафе: є двоє постраждалих 11.02.25, 14:49 • 28713 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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