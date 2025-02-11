Харків'янин влаштував стрілянину в кафе: є двоє постраждалих
Київ • УНН
39-річний харків'янин відкрив вогонь з травматичного пістолета Форт-17 під час конфлікту в кафе. Двоє чоловіків отримали поранення, а стрілка затримано за хуліганство.
Жителя Харкова затримали через стрілянину з травматичного пістолета у кафе. Про це повідомляє поліція Харківської області, пише УНН.
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"Ввечері 9 лютого до поліції надійшла інформація про те, що в кафе по проспекту Петра Григоренка стався конфлікт між двома компаніями. Внаслідок сварки 39-річний харків’янин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета Форт-17 у бік опонентів. Поранення дістали 48 та 56-річні чоловіки. Постраждалі від госпіталізації відмовились", - ідеться у повідомленні.
Патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група відділу поліції виїхали на місце події та провели там огляд, у результаті якого вилучили речові докази.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - зазначають в поліції.
Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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