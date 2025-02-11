Харьковчанин устроил стрельбу в кафе: есть двое пострадавших
Киев • УНН
39-летний харьковчанин открыл огонь из травматического пистолета Форт-17 во время конфликта в кафе. Двое мужчин получили ранения, а стрелок задержан за хулиганство.
Жителя Харькова задержали из-за стрельбы из травматического пистолета в кафе. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.
Детали
"Вечером 9 февраля в полицию поступила информация о том, что в кафе по проспекту Петра Григоренко произошел конфликт между двумя компаниями. В результате ссоры 39-летний харьковчанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета Форт-17 в сторону оппонентов. Ранения получили 48 и 56-летние мужчины. Пострадавшие от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
Патрульные полицейские и следственно-оперативная группа отдела полиции выехали на место происшествия и провели там осмотр, в результате которого изъяли вещественные доказательства.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в полиции.
Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
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