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В столице водитель выстрелил в голову курьеру: полиция проводит проверку

Киев  •  УНН

 • 8390 просмотра

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В Киеве произошел конфликт между водителем и курьером, в результате которого водитель выстрелил из газового оружия. Полиция изъяла оружие и составила протокол, пострадавших нет.

В Киеве возле метро Зверинецкая на дороге между курьером и водителем возник конфликт, в ходе которого последний произвел выстрел в сторону мужчины из газового оружия. Полиция проводит проверку, передает УНН.

Детали

Как сообщают Telegram-каналы, вблизи станции метро Зверинецкая произошла стрельба. Водитель автомобиля выстрелил в голову курьеру.

Как рассказали журналисту УНН в Нацполиции, происшествие произошло вчера. На дороге между курьером и водителем возник конфликт, в ходе которого последний произвел выстрел в сторону мужчины из газового оружия.

Полицейские изъяли его и составили на владельца протокол по ст. 174 КУоАП (Стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка).

По данному факту сейчас продолжается проверка. В полиции отметили, что никто не пострадал.

Напомним

На горнолыжном курорте в Драгобрате возник конфликт между украинцами, граждан Польши там не было.

Павел Башинский

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
kievКиев

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