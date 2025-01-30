На Драгобраті стався конфлікт між українцями, поляків не було - поліція
Київ • УНН
На гірськолижному курорті Драгобрат стався конфлікт між українцями, внаслідок якого одна особа отримала легкі тілесні ушкодження. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ККУ.
На гірськолижному курорті в Драгобраті виник конфлікт між українцями, громадян Польщі там не було. Про це повідомили журналісту УНН в поліції в Закарпатської області.
"Була зафіксована конфліктна подія на Драгобраті, але це були не громадяни Польщі. Конфлікт був між українцями", - сказали в поліції.
У поліції повідомили, що в результаті сутички один з чоловіків звернувся із заявою до поліції, відкрито провадження через умисне легке тілесне ушкодження.
"Там була сутичка, але незначна. Серйозних побоїв не було. Сама подія була 26 січня, й один з чоловіків на наступний день звернувся до лікарні й поліції. Є заява та відкрито кримінальне провадження за ст. 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження", - розповіли в поліції.
Контекст
У мережі шириться відео на якому стався конфлікт між групою чоловіків на Драгобраті. Один з чоловіків погрожував іншому ТЦК. Проте, як повідомили в поліції поляків там не було.
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