На Драгобраті стався конфлікт між українцями, поляків не було - поліція

На гірськолижному курорті в Драгобраті виник конфлікт між українцями, громадян Польщі там не було. Про це повідомили журналісту УНН в поліції в Закарпатської області.

"Була зафіксована конфліктна подія на Драгобраті, але це були не громадяни Польщі. Конфлікт був між українцями", - сказали в поліції.

У поліції повідомили, що в результаті сутички один з чоловіків звернувся із заявою до поліції, відкрито провадження через умисне легке тілесне ушкодження.

"Там була сутичка, але незначна. Серйозних побоїв не було. Сама подія була 26 січня, й один з чоловіків на наступний день звернувся до лікарні й поліції. Є заява та відкрито кримінальне провадження за ст. 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження", - розповіли в поліції.

Контекст

У мережі шириться відео на якому стався конфлікт між групою чоловіків на Драгобраті. Один з чоловіків погрожував іншому ТЦК. Проте, як повідомили в поліції поляків там не було.

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