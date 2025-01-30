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На Драгобраті стався конфлікт між українцями, поляків не було - поліція

На Драгобраті стався конфлікт між українцями, поляків не було - поліція

Київ • УНН

 • 134933 перегляди

На гірськолижному курорті Драгобрат стався конфлікт між українцями, внаслідок якого одна особа отримала легкі тілесні ушкодження. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ККУ.

На гірськолижному курорті в Драгобраті виник конфлікт між українцями, громадян Польщі там не було. Про це повідомили журналісту УНН в поліції в Закарпатської області.

"Була зафіксована конфліктна подія на Драгобраті, але це були не громадяни Польщі. Конфлікт був між українцями", - сказали в поліції.

У поліції повідомили, що в результаті сутички один з чоловіків звернувся із заявою до поліції, відкрито провадження через умисне легке тілесне ушкодження.

"Там була сутичка, але незначна. Серйозних побоїв не було. Сама подія була 26 січня, й один з чоловіків на наступний день звернувся до лікарні й поліції. Є заява та відкрито кримінальне провадження за ст. 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження", - розповіли в поліції.

Контекст

У мережі шириться відео на якому стався конфлікт між групою чоловіків на Драгобраті. Один з чоловіків погрожував іншому ТЦК. Проте, як повідомили в поліції поляків там не було.

У Києві невідомий погрожує ліцею розстрілом: поліція перевіряє інформацію30.01.25, 14:34 • 42981 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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