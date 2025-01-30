На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
Киев • УНН
На горнолыжном курорте Драгобрат произошел конфликт между украинцами, в результате которого один человек получил легкие телесные повреждения. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье 125 УКУ.
На горнолыжном курорте в Драгобрате возник конфликт между украинцами, граждан Польши там не было. Об этом сообщили журналисту УНН в полиции в Закарпатской области.
«Было зафиксировано конфликтное событие на Драгобрате, но это были не граждане Польши. Конфликт был между украинцами», - сказали в полиции.
В полиции сообщили, что в результате столкновения один из мужчин обратился с заявлением в полицию, открыто производство из-за умышленного легкого телесного повреждения.
«Там была стычка, но незначительная. Серьезных побоев не было. Само событие было 26 января, и один из мужчин на следующий день обратился в больницу и полицию. Есть заявление и открыто уголовное производство по ст. 125 УКУ - умышленное легкое телесное повреждение», - рассказали в полиции.
Контекст
В сети распространяется видео на котором произошел конфликт между группой мужчин на Драгобрате. Один из мужчин угрожал другому ТЦК. Однако, как сообщили в полиции поляков там не было.
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