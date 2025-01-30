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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Киев  •  УНН

 • 40172 просмотра

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На горнолыжном курорте Драгобрат произошел конфликт между украинцами, в результате которого один человек получил легкие телесные повреждения. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье 125 УКУ.

На горнолыжном курорте в Драгобрате возник конфликт между украинцами, граждан Польши там не было. Об этом сообщили журналисту УНН в полиции в Закарпатской области.

«Было зафиксировано конфликтное событие на Драгобрате, но это были не граждане Польши. Конфликт был между украинцами», - сказали в полиции.

В полиции сообщили, что в результате столкновения один из мужчин обратился с заявлением в полицию, открыто производство из-за умышленного легкого телесного повреждения.

«Там была стычка, но незначительная. Серьезных побоев не было. Само событие было 26 января, и один из мужчин на следующий день обратился в больницу и полицию. Есть заявление и открыто уголовное производство по ст. 125 УКУ - умышленное легкое телесное повреждение», - рассказали в полиции.

Контекст

В сети распространяется видео на котором произошел конфликт между группой мужчин на Драгобрате. Один из мужчин угрожал другому ТЦК. Однако, как сообщили в полиции поляков там не было.

В Киеве неизвестный угрожает лицею расстрелом: полиция проверяет информацию30.01.25, 14:34 • 16124 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
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