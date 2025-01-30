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У столиці водій вистрілив у голову кур’єру: поліція проводить перевірку

Київ • УНН

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У Києві стався конфлікт між водієм та кур'єром, внаслідок якого водій вистрілив з газової зброї. Поліція вилучила зброю та склала протокол, постраждалих немає.

У Києві поблизу метро Звіринецька на дорозі між курʼєром і водієм виник конфлікт, у ході якого останній здійснив постріл в бік чоловіка з газової зброї. Поліція проводить перевірку, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють Telegram-канали, поблизу станції метро Звіринецька сталася стрілянина. Водій автомобіля вистрілив у голову кур’єру.

Як розповіли журналісту УНН в Нацполіції, подія сталася вчора. На дорозі між курʼєром і водієм виник конфлікт, у ході якого останній здійснив постріл в бік чоловіка з газової зброї.

Поліцейські вилучили її та склали на власника протокол за ст. 174 КУпАП (Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

За вказаним фактом наразі триває перевірка. В поліції зазначили, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо

На гірськолижному курорті в Драгобраті виник конфлікт між українцями, громадян Польщі там не було.

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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