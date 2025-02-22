В Киеве водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта
Киев • УНН
Водитель Mitsubishi во время конфликта с водителем Hyundai достал пистолет и выстрелил в его направлении, после чего скрылся. Патрульные оперативно задержали нарушителя в Соломенском районе и изъяли оружие.
В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу и скрылся с места происшествия, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию.
Детали
Сегодня патрульные получили сообщение о конфликте между водителями автомобилей Hyundai и Mitsubishi. По словам заявителя, водитель автомобиля Mitsubishi достал пистолет и выстрелил в его направлении. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Правоохранители выяснили приметы вероятного нарушителя, передали информацию коллегам и начали его поиски.
Инспекторы оперативно разыскали и остановили автомобиль беглеца в Соломенском районе. Водитель вел себя агрессивно, поэтому его задержали и вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет.
Известно, что по факту его действий в ЕРДР внесены сведения по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ.
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