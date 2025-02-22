В Киеве водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу и скрылся с места происшествия, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию.

Детали

Сегодня патрульные получили сообщение о конфликте между водителями автомобилей Hyundai и Mitsubishi. По словам заявителя, водитель автомобиля Mitsubishi достал пистолет и выстрелил в его направлении. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители выяснили приметы вероятного нарушителя, передали информацию коллегам и начали его поиски.

Инспекторы оперативно разыскали и остановили автомобиль беглеца в Соломенском районе. Водитель вел себя агрессивно, поэтому его задержали и вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Известно, что по факту его действий в ЕРДР внесены сведения по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ.

Харьковчанин устроил стрельбу в кафе: есть двое пострадавших