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В Киеве водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

В Киеве водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

Киев  •  УНН

 • 10927 просмотра

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Водитель Mitsubishi во время конфликта с водителем Hyundai достал пистолет и выстрелил в его направлении, после чего скрылся. Патрульные оперативно задержали нарушителя в Соломенском районе и изъяли оружие.

В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу и скрылся с места происшествия, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию.

Детали

Сегодня патрульные получили сообщение о конфликте между водителями автомобилей Hyundai и Mitsubishi. По словам заявителя, водитель автомобиля Mitsubishi достал пистолет и выстрелил в его направлении. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители выяснили приметы вероятного нарушителя, передали информацию коллегам и начали его поиски.

Инспекторы оперативно разыскали и остановили автомобиль беглеца в Соломенском районе. Водитель вел себя агрессивно, поэтому его задержали и вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Известно, что по факту его действий в ЕРДР внесены сведения по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ.

Харьковчанин устроил стрельбу в кафе: есть двое пострадавших11.02.25, 14:49 • 28493 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
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