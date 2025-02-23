Стрельба на военной базе в США: есть жертвы

ukenru
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 114716 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 139403 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 153439 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 143152 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 143387 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 137474 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 129539 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 114113 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 157163 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106902 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бездомные купили лотерейный билет на украденную карточку и выиграли полмиллиона евро: жертва предлагает поделиться выигрышем

Бездомные купили лотерейный билет на украденную карточку и выиграли полмиллиона евро: жертва предлагает поделиться выигрышем

22 февраля, 21:22 • 59500 просмотра
Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

Атака россиян по центру Киева: городские власти обновили информацию о падении обломков БпЛА

22 февраля, 23:02 • 61662 просмотра
россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

23 февраля, 00:57 • 43199 просмотра
Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

02:07 • 34101 просмотра
российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

02:22 • 33908 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 139403 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 153439 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 137002 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 159913 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 157163 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 114716 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 113631 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 125157 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 163985 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 137482 просмотра
Актуальное
Стрельба на военной базе в США: есть жертвы

Стрельба на военной базе в США: есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 9515 просмотра

Read in English

На военно-воздушной базе Киртленд в Нью-Мексико произошла стрельба, в результате которой погиб один военный, еще один получил ранения. Инцидент произошел после преследования за пределами базы.

В США на военно-воздушной базе Киртленд в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, произошла стрельба. В результате погиб военный, еще один был ранен, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел возле одного из входов на базу примерно в 2 часа ночи по местному времени. По данным военных, стрельба не была терактом или нападением посторонних лиц.

Силы безопасности отреагировали на стрельбу возле одного из входов на базу около 2 часов ночи. Один пилот погиб на месте происшествия, а другой был доставлен в больницу с огнестрельным ранением руки и позже выписан

- сообщили в ВВС США.

Также отмечается, что инцидент произошел после "преследования за пределами базы". При этом угрозы для гражданского населения не было.

Напомним

В США мужчину посадили за то, что он 36 лет выдавал себя за своего знакомого по имени Уильям Вудс. Настоящий Уильям Вудс попал в тюрьму и психиатрическую больницу, пытаясь доказать, что он - это он.

В Киеве водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта22.02.2025, 18:28 • 52855 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
voenno-vozdushnie-sili-soedinennikh-shtatov-amerikiВоенно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы