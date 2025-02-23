Стрельба на военной базе в США: есть жертвы

В США на военно-воздушной базе Киртленд в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, произошла стрельба. В результате погиб военный, еще один был ранен, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел возле одного из входов на базу примерно в 2 часа ночи по местному времени. По данным военных, стрельба не была терактом или нападением посторонних лиц.

Силы безопасности отреагировали на стрельбу возле одного из входов на базу около 2 часов ночи. Один пилот погиб на месте происшествия, а другой был доставлен в больницу с огнестрельным ранением руки и позже выписан - сообщили в ВВС США.

Также отмечается, что инцидент произошел после "преследования за пределами базы". При этом угрозы для гражданского населения не было.

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