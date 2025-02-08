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У США чоловік два роки провів у в’язниці, бо не зміг підтвердити свою особистість

Київ • УНН

 • 30929 перегляди

У США Меттью Кіранс 36 років видавав себе за Вільяма Вудса, вкравши його особисті дані. Справжній Вудс потрапив до в'язниці та психлікарні, намагаючись довести свою особу, поки ДНК-тест не виявив правду.

У США чоловіка посадили за те, що він 36 років видавав себе за свого знайомого на ім'я Вільям Вудс. Справжній Вільям Вудс потрапив до в'язниці та психіатричної лікарні, намагаючись довести, що він – це він. Про це інформує УНН з посиланням на видання Los Angeles Times.

Деталі

Зазначається, що у 2019 році чоловік на ім’я Вільям Вудс звернувся до банку в Лос-Анджелесі, щоб повідомити про шахрайське використання його кредитної історії. Він хотів дізнатися номери рахунків, відкритих на його ім'я, і закрити їх.

Працівник банку попросив у нього документи – номер соціального страхування та посвідчення особи. Всі дані збіглися. Але коли банківський співробітник почав ставити контрольні запитання, Вудс не зміг відповісти.

Менеджер банку зателефонував на номер, пов’язаний із рахунками. Голос на іншому кінці відповів, що він – справжній Вільям Вудс, і підтвердив усі контрольні питання.

Банк викликав поліцію. Поліцейські отримали факсом копії документів того, хто називав себе Вудсом. Вудса заарештували за шахрайство та спробу доступу до чужих рахунків.

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Прокуратура висунула проти нього звинувачення, назвавши його Меттью Кірансом – іменем справжнього шахрая.

У суді Вудс наполягав, що він не Кіранс, але його слова звучали плутано. Суддя визнав його недієздатним і відправив до психіатричної лікарні. Він провів там 147 днів, а загалом 428 днів у в’язниці.

У березні 2021 року його засудили до двох років, але він вийшов на волю через відбуте покарання.

Йому заборонили використовувати власне ім’я – Вільям Вудс. Він визнав себе винним, просто щоб вийти на свободу. Коли секретар суду зазначив, що чоловік наполягає на своєму імені, суддя відповів: "Тому що він божевільний".

Виявилося, що справжній злочинець – Меттью Кіранс, колишній колега Вудса.

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Афера почалася в 1988 році в Альбукерке (штат Нью-Мексико), коли Вудс працював у кіоску з хот-догами. Кіранс поцупив його гаманець, але згодом повернув його.

Вудс тоді навіть не запідозрив, що його особисті дані можуть бути використані.

Після цього Кіранс повністю зник під своїм справжнім ім’ям. У 1990 році отримав посвідчення особи на ім’я Вільяма Вудса. У 1994 році одружився, і його син отримав прізвище Вудс. Брав кредити на суму понад $200 000, платив податки, оформляв страховку, отримував водійські права. Жив у штаті Вісконсин і працював системним адміністратором в Університеті Айови.

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Він видавався порядним представником середнього класу, тоді як справжній Вудс жив випадковими заробітками і періодично опинявся на вулиці.

У 2012 році Кіранс настільки зміцнив свою шахрайську легенду, що навіть знайшов родичів Вудса на Ancestry.com і використав інформацію для отримання офіційного свідоцтва про народження.

Коли у 2021 році Вудс звернувся до поліції Вісконсина, йому знову не повірили.

Але у 2023 році йому пощастило – він натрапив на детектива Ієна Маллорі, який працював у поліцейському управлінні Університету Айови, де працював Кіранс. Маллорі провів ДНК-тест, зіставивши дані Вудса і його батька.

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Тест підтвердив: Вільям Вудс – справжній власник документів. Коли детектив пред’явив Кірансу результати, той зізнався.

Кіранс поставав перед судом минулого року, визнав вину та отримав 12 років ув’язнення. Його дружина намагалася переконати суд, що він законослухняний громадянин, але докази були незаперечні.

Нині Вільям Вудс планує судитися з владою Лос-Анджелеса через несправедливий вирок. Він уже знайшов житло і роботу в Альбукерке.

Його історія зацікавила журналістів та сценаристів Голлівуду – деякі з них уже написали йому листи з пропозиціями про адаптацію цієї історії. Минулого тижня Вудс поїхав в Айову, щоб бути присутнім на оголошенні вироку Кірансу

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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