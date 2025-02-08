В США мужчина два года провел в тюрьме, потому что не смог подтвердить свою личность

В США мужчину посадили за то, что он 36 лет выдавал себя за своего знакомого по имени Уильям Вудс. Настоящий Уильям Вудс попал в тюрьму и психиатрическую больницу, пытаясь доказать, что он - это он. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Los Angeles Times.

Детали

Отмечается, что в 2019 году мужчина по имени Уильям Вудс обратился в банк в Лос-Анджелесе, чтобы сообщить о мошенническом использовании его кредитной истории. Он хотел узнать номера счетов, открытых на его имя, и закрыть их.

Работник банка попросил у него документы - номер социального страхования и удостоверение личности. Все данные совпали. Но когда банковский сотрудник начал задавать контрольные вопросы, Вудс не смог ответить.

Менеджер банка позвонил на номер, связанный со счетами. Голос на другом конце ответил, что он - настоящий Уильям Вудс, и подтвердил все контрольные вопросы.

Банк вызвал полицию. Полицейские получили по факсу копии документов того, кто называл себя Вудсом. Вудса арестовали за мошенничество и попытку доступа к чужим счетам.

Прокуратура выдвинула против него обвинения, назвав его Мэттью Кирансом - именем настоящего мошенника.

В суде Вудс настаивал, что он не Киранс, но его слова звучали сбивчиво. Судья признал его недееспособным и отправил в психиатрическую больницу. Он провел там 147 дней, а всего 428 дней в тюрьме.

В марте 2021 года его приговорили к двум годам, но он вышел на свободу из-за отбытого наказания.

Ему запретили использовать собственное имя - Уильям Вудс. Он признал себя виновным, просто чтобы выйти на свободу. Когда секретарь суда отметил, что мужчина настаивает на своем имени, судья ответил: «Потому что он сумасшедший».

Оказалось, что настоящий преступник - Мэттью Киранс, бывший коллега Вудса.

Афера началась в 1988 году в Альбукерке (штат Нью-Мексико), когда Вудс работал в киоске с хот-догами. Киранс украл его кошелек, но впоследствии вернул его.

Вудс тогда даже не заподозрил, что его личные данные могут быть использованы.

После этого Киранс полностью исчез под своим настоящим именем. В 1990 году получил удостоверение личности на имя Уильяма Вудса. В 1994 году женился, и его сын получил фамилию Вудс. Брал кредиты на сумму более $200 000, платил налоги, оформлял страховку, получал водительские права. Жил в штате Висконсин и работал системным администратором в Университете Айовы.

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Он казался порядочным представителем среднего класса, тогда как настоящий Вудс жил случайными заработками и периодически оказывался на улице.

В 2012 году Киранс настолько укрепил свою мошенническую легенду, что даже нашел родственников Вудса на Ancestry.com и использовал информацию для получения официального свидетельства о рождении.

Когда в 2021 году Вудс обратился в полицию Висконсина, ему снова не поверили.

Но в 2023 году ему повезло - он наткнулся на детектива Иена Маллори, который работал в полицейском управлении Университета Айовы, где работал Киранс. Маллори провел ДНК-тест, сопоставив данные Вудса и его отца.

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Тест подтвердил: Уильям Вудс - настоящий владелец документов. Когда детектив предъявил Кирансу результаты, тот признался.

Киранс представал перед судом в прошлом году, признал вину и получил 12 лет заключения. Его жена пыталась убедить суд, что он законопослушный гражданин, но доказательства были неоспоримы.

Сейчас Уильям Вудс планирует судиться с властями Лос-Анджелеса из-за несправедливого приговора. Он уже нашел жилье и работу в Альбукерке.

Его история заинтересовала журналистов и сценаристов Голливуда - некоторые из них уже написали ему письма с предложениями об адаптации этой истории. На прошлой неделе Вудс поехал в Айову, чтобы присутствовать на оглашении приговора Кирансу

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