Фактически все избирательные участки в США закрылись: предварительные результаты
Киев • УНН
В США закрылись почти все избирательные участки, подсчитываются первые голоса. По предварительным результатам в большинстве штатов лидирует Дональд Трамп, опережая Камалу Харрис.
В США уже закрылись фактически все избирательные участки. По предварительным результатам Дональд Трамп продолжает лидировать. Пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
В 19:00 по восточному времени (02:00 по Киеву) избирательные участки закрылись в Джорджии, Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии.
В 19:30 по восточному времени (02:00 по Киеву) избирательные участки закроются в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии.
Предварительно избиратели проголосовали:
Индиана
Дональд Трамп - 276 549 голосов
Камала Харрис - 168 590 голосов
Кентукки
Дональд Трамп - 122 651 голосов
Камала Харрис - 49 724 голосов
Джорджия
Дональд Трамп - 63 858 голосов
Камала Харрис - 78 820 голосов
Флорида
Дональд Трамп-1 970 280 голосов
Камала Харрис-1 840 170 голосов
Вермонт
Дональд Трамп - 531 голосов
Камала Харрис-331 голос
Вирджиния
Дональд Трамп - 5 021 голосов
Камала Харрис - 3 468 голосов
Напомним
Уже появились первые результаты экзит-полов из ключевых штатов, хотя результаты еще могут измениться.