Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который на следующей неделе прибудет в США, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН по поводу войны России в его стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Вероятно, да", — сказал Трамп в ответ на вопрос репортера о том, встретится ли он с украинским лидером. Трамп не предоставил дополнительных подробностей.

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Reuters отмечает, что последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, которые посещали США для саммитов и встреч с президентом Джо Байденом, в конечном итоге встречались и с Трампом.

Зеленский заявил в августе, что хочет представить мирный план Байдену, вице-президенту США и кандидату на пост президента от демократов Камале Харрис и Трампу.

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Напомним

Трамп не единожды высказывался, что выступает за скорейшее завершения "конфликта" в Украине. Кроме того, он называл оказываемую США помощь Украине пустой тратой денег.

По словам Трампа он смог бы закончить войну за 24 часа и даже еще до того, как официально займет пост президента в случае победы.