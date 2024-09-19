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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 04:32  •  10314 просмотра

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Дональд Трамп сообщил, что "вероятно" встретится с Владимиром Зеленским во время его визита в США. Зеленский планирует представить мирный план Байдену, Харрис и Трампу.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который на следующей неделе прибудет в США, чтобы выступить на заседании Совета Безопасности ООН по поводу войны России в его стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Вероятно, да", — сказал Трамп в ответ на вопрос репортера о том, встретится ли он с украинским лидером. Трамп не предоставил дополнительных подробностей.

Выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН: СМИ назвали новую дату18 сентября 2024, 19:58 • 31139 просмотров

Reuters отмечает, что последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, которые посещали США для саммитов и встреч с президентом Джо Байденом, в конечном итоге встречались и с Трампом.

Зеленский заявил в августе, что хочет представить мирный план Байдену, вице-президенту США и кандидату на пост президента от демократов Камале Харрис и Трампу.

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО13 сентября 2024, 00:33 • 102146 просмотров

Напомним

Трамп не единожды высказывался, что выступает за скорейшее завершения "конфликта" в Украине. Кроме того, он называл оказываемую США помощь Украине пустой тратой денег.

По словам Трампа он смог бы закончить войну за 24 часа и даже еще до того, как официально займет пост президента в случае победы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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