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Харрис планирует встречу с Зеленским на следующей неделе - Bloomberg

Харрис планирует встречу с Зеленским на следующей неделе - Bloomberg

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 05:18  •  13361 просмотра

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Вице-президент США Камала Харрис планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне. Ожидается, что Зеленский представит свой «план победы» и обсудит членство в НАТО и ЕС, экономические и безопасностные соглашения.

Вице-президент Соединенных Штатов, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе, по словам человека, знакомого с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Харрис, как указано, решительно поддержала неизменную поддержку президентом США Джо Байденом Украины в ее защите от вторжения россии, которое началось в феврале 2022 года.

Как отмечается со ссылкой на источники, ожидается, что Зеленский "будет добиваться членства в НАТО и Европейском Союзе, экономических соглашений и соглашений по безопасности и постоянных поставок современного оружия в рамках своего "плана победы" во время своего визита в США".

Он должен предоставить план Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца. Он также хочет поделиться планами с Харрис и Трампом.

Трамп заявив про зустріч із Зеленським наступного тижня19 сентября 2024, 04:32 • 15682 просмотра

О предстоящей встрече Зеленского и Харрис ранее сообщал CNN.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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