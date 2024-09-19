Харрис планирует встречу с Зеленским на следующей неделе - Bloomberg

Вице-президент Соединенных Штатов, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе, по словам человека, знакомого с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Харрис, как указано, решительно поддержала неизменную поддержку президентом США Джо Байденом Украины в ее защите от вторжения россии, которое началось в феврале 2022 года.

Как отмечается со ссылкой на источники, ожидается, что Зеленский "будет добиваться членства в НАТО и Европейском Союзе, экономических соглашений и соглашений по безопасности и постоянных поставок современного оружия в рамках своего "плана победы" во время своего визита в США".

Он должен предоставить план Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца. Он также хочет поделиться планами с Харрис и Трампом.

Трамп заявив про зустріч із Зеленським наступного тижня

О предстоящей встрече Зеленского и Харрис ранее сообщал CNN.