Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе
Киев • УНН
Вице-президент США Камала Харрис заявила об отказе от двусторонних переговоров с Путиным по завершению войны в Украине. Она подчеркнула важность участия украинской стороны в определении будущего страны.
Камала Харрис заявила, что не намерена проводить двусторонние переговоры с путиным по завершению войны в Украине. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
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Она подчеркнула важность участия украинской стороны в определении будущего страны, подчеркнув, что без этого не может быть достигнут успех.
Харрис также выразила мнение, что вопрос прекращения войны должен соответствовать уставу ООН и потребностям Украины. Она уклонилась от комментариев о возможном расширении НАТО, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться в случае наступления соответствующего момента. На данный момент основной акцент, по ее словам, сделан на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Кроме того, Харрис отметила, если бы Дональд Трамп был президентом, Путин мог бы уже контролировать Киев. Она указала на то, что заявления о скором завершении конфликта могут свидетельствовать о желании к капитуляции.
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