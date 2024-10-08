Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

Камала Харрис заявила, что не намерена проводить двусторонние переговоры с путиным по завершению войны в Украине. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Она подчеркнула важность участия украинской стороны в определении будущего страны, подчеркнув, что без этого не может быть достигнут успех.

Харрис также выразила мнение, что вопрос прекращения войны должен соответствовать уставу ООН и потребностям Украины. Она уклонилась от комментариев о возможном расширении НАТО, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться в случае наступления соответствующего момента. На данный момент основной акцент, по ее словам, сделан на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Кроме того, Харрис отметила, если бы Дональд Трамп был президентом, Путин мог бы уже контролировать Киев. Она указала на то, что заявления о скором завершении конфликта могут свидетельствовать о желании к капитуляции.

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