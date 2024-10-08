Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

ukenru
Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
  •  101528 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  108068 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  120667 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Эксклюзив
Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  109672 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

Эксклюзив
АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  102766 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

Эксклюзив
Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
  •  101048 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
6 октября 2024, 20:56  •  117886 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  187888 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  205102 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202343 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский присвоил командующему ОТГВ "Харьков" Драпатому звание генерал-майора

Зеленский присвоил командующему ОТГВ "Харьков" Драпатому звание генерал-майора

  •  33442 просмотра
Не только БПЛА: Лукашенко разрешил применять силу против наземных и водных дронов

Не только БПЛА: Лукашенко разрешил применять силу против наземных и водных дронов

  •  40154 просмотра
В Италии мужчина тяжело ранил 18-летнего украинца

В Италии мужчина тяжело ранил 18-летнего украинца

  •  16654 просмотра
Обстрел Славянска: количество раненых возросло до 7, прокуроры фиксируют последствия удара

Обстрел Славянска: количество раненых возросло до 7, прокуроры фиксируют последствия удара

  •  19880 просмотра
Глава Укрзализныци Евгений Лященко подал в отставку

Глава Укрзализныци Евгений Лященко подал в отставку

  •  16099 просмотра
публикации
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

  •  102066 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  120658 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  108061 просмотра
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  117997 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  127095 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  3288 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  136378 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  108049 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  106007 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  110762 просмотра
Актуальное
Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 03:49  •  703 просмотра

Read in English

Вице-президент США Камала Харрис заявила об отказе от двусторонних переговоров с Путиным по завершению войны в Украине. Она подчеркнула важность участия украинской стороны в определении будущего страны.

Камала Харрис заявила, что не намерена проводить двусторонние переговоры с путиным по завершению войны в Украине. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Она подчеркнула важность участия украинской стороны в определении будущего страны, подчеркнув, что без этого не может быть достигнут успех.

Харрис также выразила мнение, что вопрос прекращения войны должен соответствовать уставу ООН и потребностям Украины. Она уклонилась от комментариев о возможном расширении НАТО, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться в случае наступления соответствующего момента. На данный момент основной акцент, по ее словам, сделан на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Кроме того, Харрис отметила, если бы Дональд Трамп был президентом, Путин мог бы уже контролировать Киев. Она указала на то, что заявления о скором завершении конфликта могут свидетельствовать о желании к капитуляции.

Харрис планирует встречу с Зеленским на следующей неделе - Bloomberg19 сентября 2024, 05:18 • 16900 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
natoNATO
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина
kievКиев