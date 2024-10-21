Предвыборная кампания: Трамп примерил роль повара McDonald's
Киев • УНН
Дональд Трамп посетил ресторан McDonald's в Пенсильвании, где раздавал еду клиентам. Этот визит стал частью его кампании, направленной на критику биографии Камалы Харрис.
Трамп попробовал себя в роли повара McDonald's. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Бывший президент США Дональд Трамп активно привлекает популярную сеть быстрого питания McDonald's в свою предвыборную кампанию. Во время воскресного визита в Пенсильванию он зашел в заведение, где решил примерить фартук вместо пиджака и стал работать. Трамп раздавал еду клиентам через окно, заявляя, что сам приготовил блюда и что все зависит от него.
Этот визит стал частью его кампании, в которой он пытается поставить под сомнение биографические факты вице-президента Камалы Харрис, которая ранее упоминала о своей работе в McDonald's. Трамп регулярно выражает сомнения относительно правдивости ее истории, утверждая, что она выдумала факты.
Во время общения с владельцем ресторана Трамп отметил, что всегда мечтал поработать в McDonald's, но не имел такой возможности. В его комментариях чувствуется попытка создать контраст между ним и Харрис.
Вице-президент преимущественно игнорирует заявления Трампа и не предоставляет комментариев относительно его обвинений. Ее кампания также воздержалась от ответа на запросы о подтверждении ее предыдущей работы в McDonald's.
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