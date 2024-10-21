Передвиборча кампанія: Трамп приміряв роль кухаря McDonald's
Київ • УНН
Дональд Трамп відвідав ресторан McDonald's у Пенсільванії, де роздавав їжу клієнтам. Цей візит став частиною його кампанії, спрямованої на критику біографії Камали Гарріс.
Трамп спробував себе у ролі кухаря McDonald's. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Колишній президент США Дональд Трамп активно залучає популярну мережу швидкого харчування McDonald's у свою передвиборчу кампанію. Під час недільного візиту до Пенсільванії він зайшов у заклад, де вирішив приміряти фартух замість піджака та став працювати. Трамп роздавав їжу клієнтам через вікно, заявляючи, що сам приготував страви і що все залежить від нього.
Цей візит став частиною його кампанії, в якій він намагається поставити під сумнів біографічні факти віце-президента Камали Гарріс, яка раніше згадувала про свою роботу в McDonald's. Трамп регулярно висловлює сумніви щодо правдивості її історії, стверджуючи, що вона вигадала факти.
Під час спілкування з власником ресторану Трамп зазначив, що завжди мріяв попрацювати в McDonald's, але не мав такої можливості. В його коментарях відчувається намагання створити контраст між ним і Гарріс.
Віце-президент переважно ігнорує заяви Трампа і не надає коментарів щодо його звинувачень. Її кампанія також утрималася від відповіді на запити щодо підтвердження її попередньої роботи в McDonald's.
Опитування: Трамп незначно випереджає Гарріс у достроковому голосуванні у "хитких" штатах15.10.24, 12:06 • 13078 переглядiв