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"Абсолютно": в інтерв’ю ЗМІ Камала Гарріс відповіла на питання, чи налаштовані громадяни США до обрання жінки президентом

Київ • УНН

 • 16196 перегляди

Кандидат від демократів Камала Гарріс заявила, що США готові обрати першу жінку-президентку. Вона прагне "перегорнути сторінку" для нації, "виснаженої" Дональдом Трампом.

"Абсолютно": в інтерв’ю ЗМІ Камала Гарріс відповіла на питання, чи налаштовані громадяни США до обрання жінки президентом

Кандидат від демократів, Камала Гарріс, заявила у вівторок, що США "абсолютно" готові обрати першу жінку-президентку. Водночас, мета - перегорнути сторінку для нації, "виснаженої" Дональдом Трампом.

Пише УНН із посиланням на NBC та France24.

В інтерв’ю NBC Камала відповіла "абсолютно" - на запитання, чи готові Сполучені Штати обрати першу жінку-президента.

Важливо "не просто перегорнути сторінку, а закрити сторінку та розділ епохи, яка говорить про те, що американці розділені", додала демократ.

Люди виснажені Дональдом Трампом і його підходом, тому що це все про нього самого

– сказала вона.

Камала ухилилася від прямої відповіді, чи боїться вона, що Трамп оголосить про перемогу до закінчення підрахунку.

Камала Гарріс критикує Трампа за загрозливі коментарі про "ворога всередині"15.10.24, 03:49 • 16677 переглядiв

"Ми розберемося з ніччю виборів і днями після них. У нас є ресурси та досвід", - заявила кандидат від Демократичної партїі США.

Нагадаємо

Байден заявив, що Трампа слід "політично" заблокувати.

Гарріс відмовилася від двосторонніх переговорів з путіним, наголосивши на ролі України у мирному процесі.

Білл Гейтс таємно пожертвував 50 млн дол. на підтримку Камали Гарріс - NYT

Передвиборча кампанія: Трамп приміряв роль кухаря McDonald's 21.10.24, 04:53 • 19361 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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