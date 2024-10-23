"Абсолютно": в інтерв’ю ЗМІ Камала Гарріс відповіла на питання, чи налаштовані громадяни США до обрання жінки президентом
Київ • УНН
Кандидат від демократів Камала Гарріс заявила, що США готові обрати першу жінку-президентку. Вона прагне "перегорнути сторінку" для нації, "виснаженої" Дональдом Трампом.
Кандидат від демократів, Камала Гарріс, заявила у вівторок, що США "абсолютно" готові обрати першу жінку-президентку. Водночас, мета - перегорнути сторінку для нації, "виснаженої" Дональдом Трампом.
Пише УНН із посиланням на NBC та France24.
В інтерв’ю NBC Камала відповіла "абсолютно" - на запитання, чи готові Сполучені Штати обрати першу жінку-президента.
Важливо "не просто перегорнути сторінку, а закрити сторінку та розділ епохи, яка говорить про те, що американці розділені", додала демократ.
Люди виснажені Дональдом Трампом і його підходом, тому що це все про нього самого
Камала ухилилася від прямої відповіді, чи боїться вона, що Трамп оголосить про перемогу до закінчення підрахунку.
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"Ми розберемося з ніччю виборів і днями після них. У нас є ресурси та досвід", - заявила кандидат від Демократичної партїі США.
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