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Байден заявив, що Трампа слід "політично" заблокувати

Київ • УНН

 • 37340 перегляди

Президент США Джо Байден заявив, що Дональд Трамп становить загрозу демократії і його слід "політично заблокувати". Байден закликав демократів перемогти на виборах 5 листопада, щоб запобігти поверненню Трампа до влади.

Байден заявив, що Трампа слід "політично" заблокувати

Президент США Джо Байден заявив, що кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп становить загрозу демократії. У зв'язку з цим він має бути "політично" замкнений. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми маємо його замкнути. Політично замкнути його. Заблокувати його. Ось що ми маємо зробити,

- сказав Байден.

Деталі

Про це президент США заявив у передвиборчому штабі в Конкорді, штат Нью-Гемпшир, де він у вівторок закликав демократів перемогти на виборах 5 листопада.

Байден також додав, що Трамп хоче знехтувати гарантіями конституції США, і тому "наша демократія під загрозою", якщо він переможе кандидата від демократів Камалу Гарріс.

Видання нагадало, що в 2016 році на мітингах Трампа, коли він балотувався на пост президента, натовпи людей неодноразово скандували "замкни її", маючи на увазі тодішнього кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Трамп, у свою чергу, не відмовляв їх від цих фраз.

Тепер цього року натовпи на мітингах на підтримку Гарріс іноді скандують "замкніть його". Люди мають на увазі Трампа, якого засудили за 34 пунктами тяжкого злочину, пов'язаного з приховуванням грошей за мовчання, виплачених порнозірці. Крім того, йому висунуто обвинувачення в незаконній спробі скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Але Гарріс, у свою чергу, припиняє ці скандування, заявляючи, що Міністерство юстиції США займеться цим питанням, поки вона намагається перемогти колишнього президента на виборах.

Трамп вперше обігнав Гарріс у передвиборчому опитуванні21.10.24, 11:51 • 16733 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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