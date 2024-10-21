Трамп вперше обігнав Гарріс у передвиборчому опитуванні
Київ • УНН
Дональд Трамп обігнав Камалу Гарріс в опитуванні Decision Desk HQ/The Hill, отримавши 52% шансів на перемогу проти 42% у Гарріс. Зміна прогнозу пов'язана з покращенням показників Трампа у ключових штатах.
Колишній президент США Дональд Трамп у неділю вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріс в опитуванні перед виборами від Decision Desk HQ/The Hill. Станом на неділю Трамп має 52% шансів на перемогу в президентських виборах, тоді як Гарріс - 42%. Про це повідомляє The Hill, передає УНН.
Деталі
З кінця серпня прогноз виборів оцінював шанси Гарріс на перемогу приблизно в 54-56%, а Трампа - приблизно в 44-46%. Однак на початку жовтня ця динаміка почала змінюватися. І тепер, опитування показує, що шанси обох кандидатів наблизяться до 50 відсотків.
17 жовтня обидва кандидати мали рівні шанси на перемогу. 20 жовтня перевагу отримав Трамп.
Зазначається, що зміна прогнозу на користь експрезидента викликана покращенням його середніх показників у Вісконсині та Мічигані, двох штатах, які раніше дещо схилялися на користь Гарріс. Трамп вже має невелику перевагу в Арізоні, Джорджії та Північній Кароліні.
Передвиборча кампанія: Трамп приміряв роль кухаря McDonald's 21.10.24, 04:53 • 19361 перегляд
З семи штатів, які можуть мати вирішальне значення у визначенні результату виборів 2024 року, лише Пенсильванія все ще віддає перевагу Гарріс в середньому за результатами опитувань.
Тим не менш, згідно з прогнозом, перегони залишаються непередбачуваними, оскільки опитування в усіх семи штатах залишаються в межах похибки - це означає, що неточності в опитуваннях можуть змінити результати в будь-який бік.
Наразі ні Трамп, ні Гарріс не мають явної переваги у достатній кількості штатів, щоб набрати необхідну кількість голосів виборців.
Передвиборчий штаб Гарріс змінює стратегію через непокоєння щодо успіхів Трампа - Reuters18.10.24, 07:14 • 23764 перегляди