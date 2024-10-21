Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборном опросе

Бывший президент США Дональд Трамп в воскресенье впервые обогнал вице-президента Камалу Харрис в опросе перед выборами от Decision Desk HQ/The Hill. По состоянию на воскресенье Трамп имеет 52% шансов на победу в президентских выборах, тогда как Харрис - 42%. Об этом сообщает The Hill, передает УНН.

Детали

С конца августа прогноз выборов оценивал шансы Харрис на победу примерно в 54-56%, а Трампа - примерно в 44-46%. Однако в начале октября эта динамика начала меняться. И теперь, опрос показывает, что шансы обоих кандидатов приблизятся к 50 процентам.

17 октября оба кандидата имели равные шансы на победу. 20 октября преимущество получил Трамп.

Отмечается, что изменение прогноза в пользу экс-президента вызвано улучшением его средних показателей в Висконсине и Мичигане, двух штатах, которые ранее несколько склонялись в пользу Харрис. Трамп уже имеет небольшое преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

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Из семи штатов, которые могут иметь решающее значение в определении результата выборов 2024 года, только Пенсильвания все еще отдает предпочтение Харрис в среднем по результатам опросов.

Тем не менее, согласно прогнозу, гонка остается непредсказуемой, поскольку опросы во всех семи штатах остаются в пределах погрешности - это означает, что неточности в опросах могут изменить результаты в любую сторону.

Сейчас ни Трамп, ни Харрис не имеют явного преимущества в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимое количество голосов избирателей.

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