Предвыборный штаб Харрис меняет стратегию из-за беспокойства относительно успехов Трампа - Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис меняет свою стратегию предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону больше мужчин и республиканцев. В частности, становится более жесткой в критике своего оппонента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что такие изменения связаны с растущей обеспокоенностью демократов по поводу опросов, которые показывают, что кандидат от Республиканской партии достигает значительных успехов.

Так, согласно опросам общественного мнения и внутренним предвыборным опросам, на которые ссылаются источники в Демократической партии, Харрис статистически находится в равных условиях в ключевых штатах с Трампом.

Авторы отмечают, что это разочаровывающий момент для стремительной кампании, которая началась с мощного всплеска энтузиазма и финансовой поддержки, после того, как в июле Харрис заменила кандидата в президенты действующего главу государства Джо Байдена, а также организации мощного съезда Демократической партии и провозглашения Харрис победительницей по результатам ее единственных дебатов с Трампом.

По словам советника Демократической партии, после нескольких недель сосредоточения на политике и попыток самоутвердиться на национальной арене, Харрис возвращается к своей прокурорской позиции. Таким образом она надеется продемонстрировать силу избирателям, которых может привлечь имидж сильного лидера Трампа.

В интервью Fox Харрис заявила, что ее президентство «не будет продолжением» президентства Байдена

В частности, на своем митинге в штате Пенсильвания, она сделала редкий шаг, продемонстрировав видеозаписи высказываний Трампа о "враге внутри" Америки, чтобы подчеркнуть свой аргумент о том, что он представляет опасность для страны.

Кроме того, на этой неделе Харрис встретилась с американским радиоведущим Charlamagne tha God, чтобы обратиться к чернокожим мужчинам, а затем дала конфронтационное интервью Fox News, чтобы обратиться к консерваторам.

В издании отмечают, что согласно опросам Reuters и Ipsos, на национальном уровне преимущество Харрис над Трампом сократилось с 7% до 3% в конце сентября. Еще большую тревогу у демократов вызывает тот факт, что оба кандидата равны в семи ключевых колеблющихся штатах, которые и определят исход гонки.

Напомним

Опрос Harvard CAPS/Harris показал небольшое преимущество Трампа над Харрис среди избирателей, которые будут голосовать досрочно, в "шатких" штатах. В общенациональном масштабе Харрис сохраняет лидерство, но разрыв сокращается.