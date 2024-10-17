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В интервью Fox Харрис заявила, что ее президентство «не будет продолжением» президентства Байдена

В интервью Fox Харрис заявила, что ее президентство «не будет продолжением» президентства Байдена

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 08:57  •  3592 просмотра

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Вице-президент США Камала Харрис в противоречивом интервью для Fox News говорила об основных принципах своей будущей иммиграционной политики. Заявила, что не поддерживает декриминализацию пересечения границы и пообещала назначить республиканца в кабинет.

В интервью Fox News в среду вице-президент Камала Харрис прокомментировала свое видение иммиграционной политики и отметила, что ее политика может отличаться от решений действующего президента США Джо Байдена. Об этом УНН пишет со ссылкой на Cbsnews.

Детали

Издание отмечает, что интервью, в котором Харрис пыталась расширить свое обращение к республиканским и независимым избирателям, было противоречивым. Ведущий часто перебивал Харрис, она подверглась давлению в вопросах иммиграционной политики и ее разногласий с президентом Байденом.

Позвольте мне быть очень четкой: мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена

- заявила она.

Ведущий продемонстрировал видеозапись матери 12-летней Джоселин Нунгарей, которая заявила, что считает пограничную политику администрации Байдена ответственной за смерть ее дочери в Техасе. В ее смерти обвиняют двух нелегальных мигрантов из Венесуэлы.

"Так вы должны извиниться перед ними?" спросил ведущий.

"Я очень сожалею о ее потере", - ответила Харрис.

Она напомнила, республиканцы и демократы достигли компромисса, который предоставил бы президенту широкие полномочия по ограничению незаконного пересечения границы и ужесточению правил предоставления убежища. Но республиканцы в конце концов отозвали свою поддержку после того, как Трамп объявил о своей оппозиции. Харрис подчеркнула, что иммиграционная система США нуждается в оправдании.

Я не верю в декриминализацию пересечения границы, и я не делала этого как вице-президент. Я не буду этого делать на посту президента

- добавила она.

Харрис также повторила свое обещание назначить республиканца в свой кабинет министров и создать двухпартийный совет, который будет рекомендовать решения для наиболее насущных вопросов, стоящих перед страной, если она победит.

Напомним

Дональд Трамп отклонил предложение Fox News о новых президентских дебатах с Камалой Харрис. Он заявил, что голосование уже началось, и дальнейшие дискуссии не имеют смысла.

Опрос: Трамп незначительно опережает Харрис в досрочном голосовании в «шатких» штатах15 октября 2024, 09:06 • 11652 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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