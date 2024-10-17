В інтерв'ю Fox Гарріс заявила, що її президентство "не буде продовженням" президентства Байдена

В інтерв'ю Fox News у середу віце-президентка Камала Гарріс прокоментувала своє бачення імміграційної політики та зазначила, що її політика може відрізнятися від рішень чинного президента США Джо Байдена. Про це УНН пише з посиланням на Cbsnews.

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Видання зазначає, що інтерв’ю, в якому Гарріс намагалася розширити своє звернення до республіканських та незалежних виборців, було суперечливим. Ведучий часто перебивав Гарріс, вона зазнала тиску у питаннях імміграційної політики та її розбіжностей з президентом Байденом.

Дозвольте мені бути дуже чіткою: моє президентство не буде продовженням президентства Джо Байдена

Ведучий продемонстрував відеозапис матері 12-річної Джоселін Нунгарей, яка заявила, що вважає прикордонну політику адміністрації Байдена відповідальною за смерть її доньки в Техасі. У її смерті звинувачують двох нелегальних мігрантів з Венесуели.

"То ви повинні вибачитися перед ними?" запитав ведучий.

"Я дуже шкодую про її втрату", - відповіла Гарріс.

Вона нагадала, республіканці і демократи досягли компромісу, який надав би президенту широкі повноваження щодо обмеження незаконного перетину кордону і посилення правил надання притулку. Але республіканці зрештою відкликали свою підтримку після того, як Трамп оголосив про свою опозицію. Гарріс наголосила, що імміграційна система США потребує виправдання.

Я не вірю в декриміналізацію перетину кордону, і я не робила цього як віце-президент. Я не буду цього робити на посаді президента