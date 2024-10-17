В інтерв'ю Fox Гарріс заявила, що її президентство "не буде продовженням" президентства Байдена

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7008 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 17531 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 33779 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48565 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83044 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67162 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79314 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94122 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87433 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179750 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11359 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10729 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 5428 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 6900 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 4500 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 33779 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179750 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335499 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269298 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2400 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48565 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18613 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23726 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29372 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В інтерв'ю Fox Гарріс заявила, що її президентство "не буде продовженням" президентства Байдена

Київ • УНН

 • 13161 перегляди

Віце-президентка США Камала Гарріс в суперечливому інтерв'ю для Fox News говорила про основні засади своєї майбутньої імміграційної політики. Заявила, що не підтримує декриміналізацію перетину кордону та пообіцяла призначити республіканця до кабінету.

В інтерв'ю Fox Гарріс заявила, що її президентство "не буде продовженням" президентства Байдена

В інтерв'ю Fox News у середу віце-президентка Камала Гарріс прокоментувала своє бачення імміграційної політики та зазначила, що її політика може відрізнятися від рішень чинного президента США Джо Байдена. Про це УНН пише з посиланням на Cbsnews.

Деталі

Видання зазначає, що інтерв’ю, в якому Гарріс намагалася розширити своє звернення до республіканських та незалежних виборців, було суперечливим. Ведучий часто перебивав Гарріс, вона зазнала тиску у питаннях імміграційної політики та її розбіжностей з президентом Байденом.

Дозвольте мені бути дуже чіткою: моє президентство не буде продовженням президентства Джо Байдена

- заявила вона.

Ведучий продемонстрував відеозапис матері 12-річної Джоселін Нунгарей, яка заявила, що вважає прикордонну політику адміністрації Байдена відповідальною за смерть її доньки в Техасі. У її смерті звинувачують двох нелегальних мігрантів з Венесуели.

"То ви повинні вибачитися перед ними?" запитав ведучий.

"Я дуже шкодую про її втрату", - відповіла Гарріс.

Вона нагадала, республіканці і демократи досягли компромісу, який надав би президенту широкі повноваження щодо обмеження незаконного перетину кордону і посилення правил надання притулку. Але республіканці зрештою відкликали свою підтримку після того, як Трамп оголосив про свою опозицію. Гарріс наголосила, що імміграційна система США потребує виправдання.

Я не вірю в декриміналізацію перетину кордону, і я не робила цього як віце-президент. Я не буду цього робити на посаді президента

- додала вона.

Гарріс також повторила свою обіцянку призначити республіканця до свого кабінету міністрів і створити двопартійну раду, яка рекомендуватиме рішення для найбільш нагальних питань, що стоять перед країною, якщо вона переможе.

Нагадаємо

Дональд Трамп відхилив пропозицію Fox News щодо нових президентських дебатів з Камалою Гарріс. Він заявив, що голосування вже розпочалося, і подальші дискусії не мають сенсу.

Опитування: Трамп незначно випереджає Гарріс у достроковому голосуванні у "хитких" штатах15.10.24, 12:06 • 13078 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Камала Гарріс
Фокс Ньюс
Венесуела
Дональд Трамп
Техас
Джо Байден
Сполучені Штати
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72