В інтерв'ю Fox Гарріс заявила, що її президентство "не буде продовженням" президентства Байдена
Київ • УНН
Віце-президентка США Камала Гарріс в суперечливому інтерв'ю для Fox News говорила про основні засади своєї майбутньої імміграційної політики. Заявила, що не підтримує декриміналізацію перетину кордону та пообіцяла призначити республіканця до кабінету.
В інтерв'ю Fox News у середу віце-президентка Камала Гарріс прокоментувала своє бачення імміграційної політики та зазначила, що її політика може відрізнятися від рішень чинного президента США Джо Байдена. Про це УНН пише з посиланням на Cbsnews.
Деталі
Видання зазначає, що інтерв’ю, в якому Гарріс намагалася розширити своє звернення до республіканських та незалежних виборців, було суперечливим. Ведучий часто перебивав Гарріс, вона зазнала тиску у питаннях імміграційної політики та її розбіжностей з президентом Байденом.
Дозвольте мені бути дуже чіткою: моє президентство не буде продовженням президентства Джо Байдена
Ведучий продемонстрував відеозапис матері 12-річної Джоселін Нунгарей, яка заявила, що вважає прикордонну політику адміністрації Байдена відповідальною за смерть її доньки в Техасі. У її смерті звинувачують двох нелегальних мігрантів з Венесуели.
"То ви повинні вибачитися перед ними?" запитав ведучий.
"Я дуже шкодую про її втрату", - відповіла Гарріс.
Вона нагадала, республіканці і демократи досягли компромісу, який надав би президенту широкі повноваження щодо обмеження незаконного перетину кордону і посилення правил надання притулку. Але республіканці зрештою відкликали свою підтримку після того, як Трамп оголосив про свою опозицію. Гарріс наголосила, що імміграційна система США потребує виправдання.
Я не вірю в декриміналізацію перетину кордону, і я не робила цього як віце-президент. Я не буду цього робити на посаді президента
Гарріс також повторила свою обіцянку призначити республіканця до свого кабінету міністрів і створити двопартійну раду, яка рекомендуватиме рішення для найбільш нагальних питань, що стоять перед країною, якщо вона переможе.
Нагадаємо
Дональд Трамп відхилив пропозицію Fox News щодо нових президентських дебатів з Камалою Гарріс. Він заявив, що голосування вже розпочалося, і подальші дискусії не мають сенсу.
Опитування: Трамп незначно випереджає Гарріс у достроковому голосуванні у "хитких" штатах15.10.24, 12:06 • 13078 переглядiв