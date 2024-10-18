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Передвиборчий штаб Гарріс змінює стратегію через непокоєння щодо успіхів Трампа - Reuters

Київ • УНН

 • 23764 перегляди

Віце-президент США Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії, щоб залучити на свій бік більше чоловіків та республіканців. Зміни пов'язані зі зростаючою стурбованістю демократів щодо опитувань, які показують скорочення переваги Гарріс над Трампом.

Передвиборчий штаб Гарріс змінює стратегію через непокоєння щодо успіхів Трампа - Reuters

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс змінює свою стратегію передвиборчої кампанії, щоб залучити на свій бік більше чоловіків і республіканців. Зокрема, стає більш жорсткою у критиці свого опонента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters., пише УНН.

Деталі

Зазначається, що такі зміни пов'язані зі зростаючою стурбованістю демократів з приводу опитувань, які показують, що кандидат від Республіканської партії досягає значних успіхів.

Так, згідно з опитуваннями громадської думки та за внутрішніми передвиборними опитуваннями, на які посилаються джерела в Демократичній партії, Гарріс статистично перебуває в рівних умовах у ключових штатах із Трампом.

Автори зазначають, що це розчаровуючий момент для стрімкої кампанії, яка почалася з потужного сплеску ентузіазму та фінансової підтримки, після того, як у липні Гарріс замінила кандидата в президенти чинного главу держави Джо Байдена, а також організації потужного з'їзду Демократичної партії та проголошення Гарріс переможницею за результатами її єдиних дебатів із Трампом.

За словами радника Демократичної партії, після кількох тижнів зосередження на політиці та спроб самоствердитись на національній арені, Гарріс повертається до своєї прокурорської позиції. У такий спосіб вона сподівається продемонструвати силу виборцям, яких може привабити імідж сильного лідера Трампа.

В інтерв'ю Fox Гарріс заявила, що її президентство "не буде продовженням" президентства Байдена17.10.24, 11:57 • 13161 перегляд

Зокрема, на своєму мітингу у штаті Пенсильванія, вона зробила рідкісний крок, продемонструвавши відеозаписи висловлювань Трампа про "ворога всередині" Америки, щоб підкреслити свій аргумент про те, що він становить небезпеку для країни.

Крім того, цього тижня Гарріс зустрілася з американським радіоведучим Charlamagne tha God, щоб звернутися до чорношкірих чоловіків, а потім дала конфронтаційне інтерв'ю Fox News, щоб звернутися до консерваторів.

У виданні зазначають, що згідно з опитуваннями Reuters та Ipsos, на національному рівні перевага Гаріс над Трампом скоротилася з 7% до 3% наприкінці вересня. Ще більше тривогу у демократів викликає той факт, що обидва кандидати рівні в семи ключових штатах, що вагаються, які і визначать результат гонки.

Нагадаємо

Опитування Harvard CAPS/Harris показало невелику перевагу Трампа над Гарріс серед виборців, які голосуватимуть достроково, у "хитких" штатах. У загальнонаціональному масштабі Гарріс зберігає лідерство, але розрив скорочується.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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