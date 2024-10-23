Байден заявил, что Трампа следует «политически» заблокировать
Киев • УНН
Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп представляет угрозу демократии и его следует «политически заблокировать». Байден призвал демократов победить на выборах 5 ноября, чтобы предотвратить возвращение Трампа к власти.
Президент США Джо Байден заявил, что кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп представляет угрозу демократии. В связи с этим он должен быть «политически» заперт. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Мы должны его запереть. Политически запереть его. Заблокировать его. Вот что мы должны сделать,
Детали
Об этом президент США заявил в предвыборном штабе в Конкорде, штат Нью-Гемпшир, где он во вторник призвал демократов победить на выборах 5 ноября.
Байден также добавил, что Трамп хочет пренебречь гарантиями конституции США, и поэтому «наша демократия под угрозой», если он победит кандидата от демократов Камалу Харрис.
Издание напомнило, что в 2016 году на митингах Трампа, когда он баллотировался на пост президента, толпы людей неоднократно скандировали «запри ее», имея в виду тогдашнего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп, в свою очередь, не отговаривал их от этих фраз.
Теперь в этом году толпы на митингах в поддержку Харрис иногда скандируют «заприте его». Люди имеют в виду Трампа, которого осудили по 34 пунктам тяжкого преступления, связанного с сокрытием денег за молчание, выплаченных порнозвезде. Кроме того, ему предъявлено обвинение в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.
Но Харрис, в свою очередь, прекращает эти скандирования, заявляя, что Министерство юстиции США займется этим вопросом, пока она пытается победить бывшего президента на выборах.
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