Байден заявил, что Трампа следует «политически» заблокировать

Президент США Джо Байден заявил, что кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп представляет угрозу демократии. В связи с этим он должен быть «политически» заперт. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы должны его запереть. Политически запереть его. Заблокировать его. Вот что мы должны сделать, - сказал Байден.

Детали

Об этом президент США заявил в предвыборном штабе в Конкорде, штат Нью-Гемпшир, где он во вторник призвал демократов победить на выборах 5 ноября.

Байден также добавил, что Трамп хочет пренебречь гарантиями конституции США, и поэтому «наша демократия под угрозой», если он победит кандидата от демократов Камалу Харрис.

Издание напомнило, что в 2016 году на митингах Трампа, когда он баллотировался на пост президента, толпы людей неоднократно скандировали «запри ее», имея в виду тогдашнего кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп, в свою очередь, не отговаривал их от этих фраз.

Теперь в этом году толпы на митингах в поддержку Харрис иногда скандируют «заприте его». Люди имеют в виду Трампа, которого осудили по 34 пунктам тяжкого преступления, связанного с сокрытием денег за молчание, выплаченных порнозвезде. Кроме того, ему предъявлено обвинение в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Но Харрис, в свою очередь, прекращает эти скандирования, заявляя, что Министерство юстиции США займется этим вопросом, пока она пытается победить бывшего президента на выборах.

Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборном опросе