Камала Харрис критикует Трампа за угрожающие комментарии о "враге внутри"

Камала Харрис раскритиковала Трампа за угрожающие комментарии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Во время митинга в Пенсильвании кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала Дональда Трампа за его высказывания о "враге внутри" США и угрозу развертывания войск. Она продемонстрировала видео, где Трамп заявляет, что "эти люди более опасны - враги изнутри - чем россия".

Харрис подчеркнула, что такая риторика является серьезной угрозой для демократии и призвала избирателей к единству в защите демократических ценностей.

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