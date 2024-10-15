Камала Харрис критикует Трампа за угрожающие комментарии о "враге внутри"
Киев • УНН
Камала Харрис раскритиковала Дональда Трампа за его высказывания о "враге внутри" США и угрозу развертывания войск. Она назвала такую риторику серьезной угрозой для демократии и призвала к единству.
Камала Харрис раскритиковала Трампа за угрожающие комментарии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во время митинга в Пенсильвании кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала Дональда Трампа за его высказывания о "враге внутри" США и угрозу развертывания войск. Она продемонстрировала видео, где Трамп заявляет, что "эти люди более опасны - враги изнутри - чем россия".
Харрис подчеркнула, что такая риторика является серьезной угрозой для демократии и призвала избирателей к единству в защите демократических ценностей.
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