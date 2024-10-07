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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  148116 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  167342 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  168182 просмотра

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  164852 просмотра

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  124685 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  108500 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 02:32  •  2160 просмотра

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На саммите G20 в 2017 году Трамп обсудил с путиным поставки оружия Украине, российский диктатор назвал это ошибкой.

В рамках саммита G20 в 2017 году в немецком Гамбурге состоялась первая личная встреча президентов США и россии - Дональда Трампа и владимира путина. Во время встречи лидеры обсудили ключевые вопросы мировой политики, включая роль Украины в международных отношениях. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге, когда Трамп был президентом. Издание со ссылкой на бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона публикует подробности диалога двух президентов.

Трамп заявил путину, что рассматривает возможность поставки оружия Украине и спросил: "Что вы думаете?" путин в ответ заявил, что это было бы ошибкой, и какую помощь США не оказали бы украинцам, "они попросят еще". Американский президент не возражал, сообщает издание со ссылкой на трех чиновников.

Как утверждает газета, на встрече путин пренебрежительно отзывался об Украине и "устроил мастер-класс по формированию мышления" Трампа. Тиллерсон после переговоров призвал сотрудников администрации США "поработать, чтобы изменить мнение президента относительно Украины".

Трамп будет поддерживать Украину, если победит на выборах - Зеленский28 сентября 2024, 21:27 • 45981 просмотр

По данным собеседников издания, президенты обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Трамп первым поднял этот вопрос, попросив путина высказать свое мнение. российский президент начал говорить о коррупции в этой стране, на что Трамп реагировал осторожно - он не соглашался со своим собеседником, но и не защищал Украину. В то же время он признал, что конфликт между москвой и Киевом мешает ему улучшить отношения США с россией.

В тот же день Трамп услышал другую точку зрения об Украине - экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которая познакомила его с "историей российско-украинских отношений". Меркель рассказала о помощи Киеву со стороны Европы и США при президенте Бараке Обаме и заявила, что поддержку надо продолжить, а российскую политику в отношении Украины смягчить, чтобы избежать "дальнейшей дестабилизации в Восточной Европе". "Большое спасибо и до свидания", - ответил на это Трамп.

Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским30 сентября 2024, 16:39 • 17553 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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