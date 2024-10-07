Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

В рамках саммита G20 в 2017 году в немецком Гамбурге состоялась первая личная встреча президентов США и россии - Дональда Трампа и владимира путина. Во время встречи лидеры обсудили ключевые вопросы мировой политики, включая роль Украины в международных отношениях. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге, когда Трамп был президентом. Издание со ссылкой на бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона публикует подробности диалога двух президентов.

Трамп заявил путину, что рассматривает возможность поставки оружия Украине и спросил: "Что вы думаете?" путин в ответ заявил, что это было бы ошибкой, и какую помощь США не оказали бы украинцам, "они попросят еще". Американский президент не возражал, сообщает издание со ссылкой на трех чиновников.

Как утверждает газета, на встрече путин пренебрежительно отзывался об Украине и "устроил мастер-класс по формированию мышления" Трампа. Тиллерсон после переговоров призвал сотрудников администрации США "поработать, чтобы изменить мнение президента относительно Украины".

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По данным собеседников издания, президенты обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Трамп первым поднял этот вопрос, попросив путина высказать свое мнение. российский президент начал говорить о коррупции в этой стране, на что Трамп реагировал осторожно - он не соглашался со своим собеседником, но и не защищал Украину. В то же время он признал, что конфликт между москвой и Киевом мешает ему улучшить отношения США с россией.

В тот же день Трамп услышал другую точку зрения об Украине - экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которая познакомила его с "историей российско-украинских отношений". Меркель рассказала о помощи Киеву со стороны Европы и США при президенте Бараке Обаме и заявила, что поддержку надо продолжить, а российскую политику в отношении Украины смягчить, чтобы избежать "дальнейшей дестабилизации в Восточной Европе". "Большое спасибо и до свидания", - ответил на это Трамп.

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