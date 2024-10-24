Гарріс назвала Трампа "фашистом", який хоче "безконтрольної влади"

Кандидат у президенти США, чинний віце-президент Камала Гарріс назвала Дональда Трампа "фашистом", який прагне "безконтрольної влади" й особисто відданого собі військового. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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У середу 23 жовтняГарріс виступила з незапланованою промовою у своїй резиденції у Вашингтоні, округ Колумбія, після повідомлень про те, що колишній керівник штабу Трампа Джон Келлі нагадав, як Трамп нарікав на те, що у нього немає генералів, які присягають йому на вірність так само, як воєначальники служили Гітлеру в нацистській Німеччині.

Дональд Трамп стає дедалі більш неврівноваженим і нестабільним. Під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб стати запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати,