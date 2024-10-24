Гарріс назвала Трампа "фашистом", який хоче "безконтрольної влади"
Київ • УНН
Віце-президент США Камала Гарріс звинуватила Дональда Трампа у прагненні до "безконтрольної влади" та особисто відданих військових. Вона попередила, що під час можливого другого терміну Трампа не буде стримуючих факторів.
Кандидат у президенти США, чинний віце-президент Камала Гарріс назвала Дональда Трампа "фашистом", який прагне "безконтрольної влади" й особисто відданого собі військового. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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У середу 23 жовтняГарріс виступила з незапланованою промовою у своїй резиденції у Вашингтоні, округ Колумбія, після повідомлень про те, що колишній керівник штабу Трампа Джон Келлі нагадав, як Трамп нарікав на те, що у нього немає генералів, які присягають йому на вірність так само, як воєначальники служили Гітлеру в нацистській Німеччині.
Дональд Трамп стає дедалі більш неврівноваженим і нестабільним. Під час другого терміну таких людей, як Джон Келлі, не буде поруч, щоб стати запобіжником проти його схильностей і дій. Тих, хто колись намагався зупинити його найгірші імпульси, вже не буде поруч, і вони більше не зможуть його стримувати,
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За словами Гарріс, зауваження, передані Келлі, свідчать про те, що Трамп "не хоче мати армію, лояльну до Конституції США".
Він хоче військових, які будуть віддані йому особисто, які будуть виконувати його накази, навіть коли він скаже їм порушити закон або відмовитися від присяги на вірність Конституції США,
Ставлячи це питання, як вибір для американських виборців, які прийдуть на дільниці на президентських виборах 5 листопада, вона додала: "Ми знаємо, чого хоче Дональд Трамп. Він хоче безконтрольної влади. Питання через 13 днів буде в тому, чого хоче американський народ".
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