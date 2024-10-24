Харрис назвала Трампа "фашистом", который хочет "бесконтрольной власти"

Кандидат в президенты США, действующий вице-президент Камала Харрис назвала Дональда Трампа "фашистом", который стремится к "бесконтрольной власти" и лично преданного себе военного. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

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В среду 23 октября Харрис выступила с незапланированной речью в своей резиденции в Вашингтоне, округ Колумбия, после сообщений о том, что бывший руководитель штаба Трампа Джон Келли напомнил, как Трамп сетовал на то, что у него нет генералов, которые присягают ему на верность так же, как военачальники служили Гитлеру в нацистской Германии.

Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным. Во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы стать предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его худшие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать, - сказала Харрис.

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По словам Харрис, замечания, переданные Келли, свидетельствуют о том, что Трамп "не хочет иметь армию, лояльную к Конституции США".

Он хочет военных, которые будут преданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже когда он скажет им нарушить закон или отказаться от присяги на верность Конституции США, - подчеркнула Харрис.



Ставя этот вопрос, как выбор для американских избирателей, которые придут на участки на президентских выборах 5 ноября, она добавила: "Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти. Вопрос через 13 дней будет в том, чего хочет американский народ".

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