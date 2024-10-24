Харрис назвала Трампа "фашистом", который хочет "бесконтрольной власти"
Киев • УНН
Вице-президент США Камала Харрис обвинила Дональда Трампа в стремлении к "бесконтрольной власти" и лично преданных военных. Она предупредила, что во время возможного второго срока Трампа не будет сдерживающих факторов.
Кандидат в президенты США, действующий вице-президент Камала Харрис назвала Дональда Трампа "фашистом", который стремится к "бесконтрольной власти" и лично преданного себе военного. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
В среду 23 октября Харрис выступила с незапланированной речью в своей резиденции в Вашингтоне, округ Колумбия, после сообщений о том, что бывший руководитель штаба Трампа Джон Келли напомнил, как Трамп сетовал на то, что у него нет генералов, которые присягают ему на верность так же, как военачальники служили Гитлеру в нацистской Германии.
Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным. Во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы стать предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его худшие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать,
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По словам Харрис, замечания, переданные Келли, свидетельствуют о том, что Трамп "не хочет иметь армию, лояльную к Конституции США".
Он хочет военных, которые будут преданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже когда он скажет им нарушить закон или отказаться от присяги на верность Конституции США,
Ставя этот вопрос, как выбор для американских избирателей, которые придут на участки на президентских выборах 5 ноября, она добавила: "Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти. Вопрос через 13 дней будет в том, чего хочет американский народ".
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