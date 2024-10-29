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Трамп заявил во время предвыборного митинга, что он "не нацист"

Трамп заявил во время предвыборного митинга, что он "не нацист"

Киев  •  УНН

06:55 • 4488 просмотра

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На митинге в Атланте Дональд Трамп отверг обвинения в авторитаризме и нацизме от критиков. Напряженность в предвыборной гонке между Трампом и Харрис растет на фоне инцидентов с избирательными урнами.

Дональд Трамп заявил сторонникам в понедельник, что он "не нацист", использовав митинг последней недели ожесточенной гонки за Белый дом, чтобы опровергнуть обвинения в авторитаризме, в том числе от бывшего главного помощника, который назвал его "фашистом", пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Республиканец Трамп посетил Джорджию, один из решающих колеблющихся штатов, где, по его словам, критики обвиняют его в том, что он современный "Гитлер", в то время как демократ Камала Харрис, которая обвинила Трампа в разжигании разногласий, в понедельник проехалась по Мичигану.

"Последняя линия Камалы и ее кампании заключается в том, что все, кто не голосует за нее, являются нацистами", - заявил Трамп на шумном митинге в Атланте.

Я не нацист. Я противоположность нацисту

- сказал Трамп.

В Атланте Трамп повторил свои нападки на Харрис, назвав ее "ненавистницей", и сказал, что бывшая первая леди Мишель Обама была "отвратительной" за критику в его адрес.

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Как отмечает издание, когда Трамп и его соперница Харрис, нынешний вице-президент США, вышли на последний этап одних из самых напряженных выборов в США в современности, каждый кандидат и их команды усилили политическую риторику. И напряженность в гонке растет.

Как сообщается, в понедельник пожар уничтожил сотни бюллетеней для досрочного голосования в якобы защищенной урне в конкурентном округе на северо-западе штата Вашингтон. Другая урна была повреждена за несколько часов до этого в Портленде в штате Орегон, где полиция заявила, что в результате поджога "умышленный акт" имел целью "повлиять на избирательный процесс".

Дополнение

Комментарии Трампа прозвучали на следующий день после того, как он провел большой митинг в знаменитом Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, который осудили за расистские высказывания его союзников во время мероприятия.

Они также последовали за недавней публикацией интервью New York Times, в котором глава аппарата Трампа, дольше всех проработавший в Белом доме, генерал в отставке Джон Келли, сказал, что республиканец соответствует определению "фашиста" - с чем Харрис согласилась на прошлой неделе.

Келли также сказал, что Трамп заметил, что "Гитлер тоже делал некоторые хорошие вещи" и что он "хотел генералов, как Адольф Гитлер".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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