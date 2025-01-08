Пассажир JetBlue открыл аварийный выход самолета из-за ссоры с девушкой

В США мужчина пассажир рейса JetBlue открыл дверь аварийного выхода, когда самолет находился на взлетной полосе

Пассажир рейса JetBlue после ссоры с девушкой открыл дверь аварийного выхода и развернул аварийную горку, когда самолет находился на взлетной полосе в аэропорту Логан в Бостоне.

Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, пассажир рейса JetBlue открыл дверь аварийного выхода и спустил аварийную горку, когда самолет находился на взлетной полосе и должен был вылететь в столицу Пуэрто-Рико Сан-Хуан. Представитель JetBlue заявил, что пассажир открыл выход над крылом «по неизвестным причинам» и остался на борту самолета.

Незадолго до взлета пассажир, который хотел высадиться, внезапно и без предупреждения открыл дверь самолета. Другие пассажиры сдерживали мужчину, пока на место не прибыли полицейские, чтобы задержать его для дальнейшего допроса