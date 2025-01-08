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Пассажир JetBlue открыл аварийный выход самолета из-за ссоры с девушкой

Пассажир JetBlue открыл аварийный выход самолета из-за ссоры с девушкой

Киев  •  УНН

 • 8867 просмотра

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В аэропорту Бостона пассажир рейса JetBlue открыл дверь аварийного выхода и развернул аварийную горку на взлетной полосе. Инцидент произошел после ссоры мужчины с девушкой, его задержала полиция для допроса.

В США мужчина пассажир рейса JetBlue открыл дверь аварийного выхода, когда самолет находился на взлетной полосе

Пассажир рейса JetBlue после ссоры с девушкой открыл дверь аварийного выхода и развернул аварийную горку, когда самолет находился на взлетной полосе в аэропорту Логан в Бостоне.

Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, пассажир рейса JetBlue открыл дверь аварийного выхода и спустил аварийную горку, когда самолет находился на взлетной полосе и должен был вылететь в столицу Пуэрто-Рико Сан-Хуан. Представитель JetBlue заявил, что пассажир открыл выход над крылом «по неизвестным причинам» и остался на борту самолета.

Незадолго до взлета пассажир, который хотел высадиться, внезапно и без предупреждения открыл дверь самолета. Другие пассажиры сдерживали мужчину, пока на место не прибыли полицейские, чтобы задержать его для дальнейшего допроса

- сообщили правоохранители.

Ожидается, что пассажиру будут предъявлены обвинения, и он будет доставлен в окружной суд Восточного Бостона. Пассажиры самолета рассказывают, что мужчина после ссоры со своей девушкой, разозлился, поднялся, пошел по центральному проходу, схватил запасную дверь и открыл ее.

Напомним

Полиция Южной Калифорнии сообщает, что один человек погиб и еще 15 получили ранения после того, как небольшой самолет врезался в здание.

Павел Башинский

Павел Башинский

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