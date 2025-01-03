У Каліфорнії літак впав на будівлю: 1 загиблий, 15 постраждалих

Поліція Південної Каліфорнії повідомляє, що одна людина загинула і ще 15 отримали поранення після того, як невеликий літак врізався в будівлю. Про це повідомляє ABC News, пише УНН.

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За словами поліції, характер травм варіюється від легких до важких. Дев'ять постраждалих були госпіталізовані, а решта отримали допомогу на місці та були відпущені.

Поліція повідомляє, що інцидент стався в місті Фуллертон у Каліфорнії.

Федеральне управління цивільної авіації США ідентифікувало літак як одномоторний Van's RV-10 і повідомило, що він розбився близько 14:15 за місцевим часом.

Нагадаємо

Невеликий літак розбився на розділовій смузі автомагістралі I-684 в окрузі Вестчестер. На борту перебувало двоє людей, один з них загинув, а аварія спричинила витік авіаційного палива.