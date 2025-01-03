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В Калифорнии самолет упал на здание: 1 погибший, 15 пострадавших

В Калифорнии самолет упал на здание: 1 погибший, 15 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 4833 просмотра

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В городе Фуллертон одномоторный Van's RV-10 врезался в здание, в результате чего один человек погиб. 15 человек получили ранения различной степени тяжести, 9 из них госпитализированы.

Полиция Южной Калифорнии сообщает, что один человек погиб и еще 15 получили ранения после того, как небольшой самолет врезался в здание. Об этом сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

По словам полиции, характер травм варьируется от легких до тяжелых. Девять пострадавших были госпитализированы, а остальные получили помощь на месте и были отпущены.

Полиция сообщает, что инцидент произошел в городе Фуллертон в Калифорнии.

Федеральное управление гражданской авиации США идентифицировало самолет как одномоторный Van's RV-10 и сообщило, что он разбился около 14:15 по местному времени.

Напомним

Небольшой самолет разбился на разделительной полосе автомагистрали I-684 в округе Вестчестер. На борту находилось два человека, один из них погиб, а авария вызвала утечку авиационного топлива.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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