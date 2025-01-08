Пасажир JetBlue відкрив аварійний вихід літака через сварку з дівчиною
Київ • УНН
В аеропорту Бостона пасажир рейсу JetBlue відкрив двері аварійного виходу та розгорнув аварійну гірку на злітній смузі. Інцидент стався після сварки чоловіка з дівчиною, його затримала поліція для допиту.
У США чоловік пасажир рейсу JetBlue відкрив двері аварійного виходу, коли літак перебував на злітній смузі
Пасажир рейсу JetBlue після сварки з дівчиною відкрив двері аварійного виходу та розгорнув аварійну гірку, коли літак перебував на злітній смузі в аеропорту Логан в Бостоні.
Про це повідомляє CBS News, передає УНН.
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Як пише видання, пасажир рейсу JetBlue відкрив двері аварійного виходу та спустив аварійну гірку, коли літак перебував на злітній смузі та мав вилетіти в столицю Пуерто-Рико Сан-Хуан. Представник JetBlue заявив, що пасажир відкрив вихід над крилом "з невідомих причин" і залишився на борту літака.
Незадовго до зльоту пасажир, який хотів висадитися, раптово і без попередження відкрив двері літака. Інші пасажири стримували чоловіка, доки на місце не прибули поліцейські, щоб затримати його для подальшого допиту
Очікується, що пасажиру будуть пред'явлені звинувачення, і він буде доставлений до окружного суду Східного Бостона. Пасажири літака розповідають, що чоловік після сварки зі своєю дівчиною, розлютився, піднявся, пішов по центральному проходу, схопив запасні двері та відкрив їх.
Нагадаємо
Поліція Південної Каліфорнії повідомляє, що одна людина загинула і ще 15 отримали поранення після того, як невеликий літак врізався в будівлю.