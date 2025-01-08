Пасажир JetBlue відкрив аварійний вихід літака через сварку з дівчиною

У США чоловік пасажир рейсу JetBlue відкрив двері аварійного виходу, коли літак перебував на злітній смузі

Пасажир рейсу JetBlue після сварки з дівчиною відкрив двері аварійного виходу та розгорнув аварійну гірку, коли літак перебував на злітній смузі в аеропорту Логан в Бостоні.

Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

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Як пише видання, пасажир рейсу JetBlue відкрив двері аварійного виходу та спустив аварійну гірку, коли літак перебував на злітній смузі та мав вилетіти в столицю Пуерто-Рико Сан-Хуан. Представник JetBlue заявив, що пасажир відкрив вихід над крилом "з невідомих причин" і залишився на борту літака.

Незадовго до зльоту пасажир, який хотів висадитися, раптово і без попередження відкрив двері літака. Інші пасажири стримували чоловіка, доки на місце не прибули поліцейські, щоб затримати його для подальшого допиту