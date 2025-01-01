Масштабный блэкаут в Пуэрто-Рико: остров встречает Новый год без света
Киев • УНН
87% жителей Пуэрто-Рико остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя в электросети. Восстановление электроснабжения может занять до 48 часов, приоритет отдается критическим объектам.
Пуэрто-Рико осталось без света накануне Нового года из-за масштабного сбоя в электросети. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным энергораспределительной компании LUMA Energy, около 87% клиентов остались без электроэнергии по состоянию на 13:00 во вторник.
Компания заявила, что для полного восстановления электроснабжения понадобится от 24 до 48 часов. В приоритетном порядке было восстановлено электроэнергию для критически важных объектов, в частности для Centro Medico и муниципальной больницы в столице Сан-Хуане.
Хронические отключения электроэнергии остаются постоянной проблемой для Пуэрто-Рико из-за устаревшей инфраструктуры. Частые перебои в электроснабжении причиняют значительные неудобства жителям острова, особенно в такие праздничные дни.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу сети, но ситуация подчеркивает необходимость глубоких реформ энергетической инфраструктуры Пуэрто-Рико.