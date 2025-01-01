Масштабний блекаут у Пуерто-Ріко: острів зустрічає Новий рік без світла

Пуерто-Ріко залишилося без світла напередодні Нового року через масштабний збій в електромережі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За даними енергорозподільчої компанії LUMA Energy, близько 87% клієнтів залишилися без електроенергії станом на 13:00 у вівторок.

Компанія заявила, що для повного відновлення електропостачання знадобиться від 24 до 48 годин. У пріоритетному порядку було відновлено електроенергію для критично важливих об’єктів, зокрема для Centro Medico та муніципальної лікарні в столиці Сан-Хуані.

Хронічні відключення електроенергії залишаються постійною проблемою для Пуерто-Ріко через застарілу інфраструктуру. Часті перебої в електропостачанні завдають значних незручностей жителям острова, особливо в такі святкові дні.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити нормальну роботу мережі, але ситуація підкреслює необхідність глибоких реформ енергетичної інфраструктури Пуерто-Ріко.