WSJ: агенты Кремля становятся все более дерзкими за рубежом и убивают россиян-перебежчиков
Киев • УНН
Российские агенты становятся смелее за рубежом и могут стоять за громкими убийствами российских перебежчиков, таких как пилот, которого застрелили в Испании после того, как он захватил российский вертолет для Украины.
Российский режим Владимира Путина воспользовался прошлогодним бегством россиян, чтобы заслать шпионов на Запад, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, передает УНН.
Детали
Путин держал границы России открытыми, позволив сотням тысяч россиян бежать в Европу, Центральную Азию и на Кавказ, чтобы избежать мобилизации. К ним присоединились агенты разведки под прикрытием, заменив тех, кого выдворили
Издание указывает, что российские агенты становятся все более дерзкими, и именно они могут стоять за резонансными убийствами россиян-перебежчиков, в частности летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал для Украины российский вертолет. В середине февраля 2024 года его застрелили на территории Испании.
В материале упоминаются и другие загадочные смерти россиян с начала полномасштабной российской войны против Украины.
Российских бизнесменов находили повешенными в Лондоне и утонувшими в Пуэрто-Рико. Депутат Единой России упал с крыши индийского отеля, а 46-летний заместитель министра науки умер от необъяснимой болезни во время перелета с Кубы.
С 2022 года полиция Испании расследует смерть бывшего топ-менеджера Новатэка Сергея Протосеня, которого нашли мертвым вместе с женой и дочерью.
Однако, как указывает WSJ, твердых доказательств, что за этими событиями стоит Кремль, пока не нашли.
El Mundo: российский пилот Кузьминов жил в Испании несколько недель21 февраля 2024, 23:10 • 31117 просмотров
WSJ: агенты Кремля становятся все более дерзкими за рубежом и убивают россиян-перебежчиков
Российские агенты становятся смелее за рубежом и могут стоять за громкими убийствами российских перебежчиков, таких как пилот, которого застрелили в Испании после того, как он захватил российский вертолет для Украины.
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